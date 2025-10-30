5 coisas que vão marcar o dia

O INE divulga esta quinta-feira a estimativa das contas nacionais trimestrais relativas ao terceiro trimestre. Também o Eurostat apresenta os dados do PIB do mesmo período e as estatísticas de desemprego de setembro na União Europeia. Em Portugal, os CTT publicam os seus resultados e o Banco de Portugal revela os indicadores preliminares de viagens e turismo da balança de pagamentos de setembro. No plano internacional, a Apple, Amazon, Mastercard e Stellantis apresentam os resultados do terceiro trimestre.

Como estão as contas nacionais trimestrais?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga às 9h30 a estimativa das contas nacionais trimestrais relativas ao terceiro trimestre. No 2.º trimestre de 2025, as contas trimestrais detalhadas indicaram um crescimento do PIB de 1,8% em variação homóloga e 0,7% em cadeia. Os analistas, contactados pelo ECO, estimam que a economia portuguesa tenha crescido 1,9%-2,3% entre julho e setembro.

Como está o PIB na União Europeia?

O Eurostat divulga esta quinta-feira os dados do PIB referentes ao terceiro trimestre e as estatísticas de desemprego de setembro. No segundo trimestre, a União Europeia cresceu 0,2% e a zona euro só 0,1% comparativamente ao trimestre anterior. Na comparação homóloga, o PIB subiu 1,5% na Zona Euro e 1,6% na UE.

Eurostat divulga estatísticas do desemprego na UE

Já em relação ao desemprego serão também divulgados os dados relativos a setembro pelo gabinete estatístico Eurostat. Em agosto de 2025, a taxa de desemprego da Zona Euro foi de 6,3%, acima dos 6,2% registados em julho de 2025. A taxa de desemprego da União Europeia situou-se em 5,9% em agosto de 2025,

Banco de Portugal divulga impacto do turismo na economia

Esta quinta-feira o Banco de Portugal revela os indicadores preliminares de viagens e turismo de setembro. Em agosto deste ano, as exportações de viagens e turismo alcançaram um valor recorde, enquanto as importações também registaram um aumento. As exportações atingiram 4,3 mil milhões em agosto, mas o crescimento das importações foi superior ao das exportações, o que penalizou o saldo externo da economia.

CTT divulgam resultados

Esta quinta-feira fica também marcada pela divulgação dos resultados das contas do terceiro trimestre dos CTT. No primeiro semestre de2025, a empresa teve lucros de 22,1 milhões de euros, mais 11,7% que no mesmo período do ano passado. Lá fora, destaque ainda para a divulgação de resultados do terceiro trimestre por parte da Apple, Amazon, Mastercard e também da Stellantis.