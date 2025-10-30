86% dos portugueses tencionam aproveitar a Black Friday para fazer compras

Mais de oito em dez pessoas consideram aproveitar esta campanha de descontos para fazer compras. Tecnologia, moda e acessórios, eletrodomésticos e livros (31%) são as categorias mais procuradas.

Com a quase totalidade da população portuguesa entre os 18 a 54 anos a já saber o que é a campanha da Black Friday (99%), 86% consideram mesmo aproveitar esta campanha de descontos este ano para fazer compras. Enquanto quase dois terços (65%) querem aproveitar as promoções para si próprios, 39% encaram a Black Friday como uma oportunidade de antecipar as compras de Natal.

Dois quintos destes consumidores indicam acompanhar os preços com antecedência, mas um terço admitem não fazer qualquer preparação. Destaque também para o facto de quase um terço (30%) dos portugueses prever gastar mais este ano na Black Friday, mantendo a percentagem do ano anterior. No entanto, o valor médio que os consumidores tencionam gastar neste momento de compra desceu três euros face ao ano passado, fixando-se em 327 euros. Este valor tem vindo a descer há dois anos consecutivos, sendo que em 2023 os portugueses diziam que tencionavam gastar 359 euros.

As conclusões são do estudo Black Friday 2025, elaborado pela NetSonda para a Worten, que mostra também que produtos de tecnologia (48%), moda e acessórios (36%), eletrodomésticos (35%) e livros (31%) são os principais alvos da maioria dos portugueses nesta altura de promoções.

O estudo nota ainda que a Worten é a marca com maior recordação por parte dos consumidores (86%), com a Fnac (44%) e a Rádio Popular (30%) a fecharem o top três de notoriedade. Segundo o estudo, a Worten foi também a loja onde mais inquiridos compraram algum produto na Black Friday no ano passado (56%), seguida pela Fnac (22%) e Amazon (21%).

Já para este ano a escolha por estas três marcas para fazer compras na Black Friday é reforçada, com 58% a tencionar fazer compras na Worten, 35% na Fnac e 33% na Amazon. Mais de metade (58%) prevê comprar este ano em loja física, numa subida de 15% face ao ano passado. Por outro lado, 42% só vai fazer compras online, naquele que é o valor mais alto desde a pandemia.

Numa altura em que as promoções da Black Friday se estendem cada vez mais no tempo, os portugueses começam também a olhar para outros momentos de descontos, especialmente no que diz respeito à Cyber Monday (75%), mas também aos Hot Days (57%) e Single Days (35%).

O estudo Black Friday 2025, realizado pela NetSonda para a Worten, decorreu entre os dias 5 e 14 de setembro. Foram realizadas mil entrevistas online, com uma amostra representativa da população portuguesa entre os 18 e os 45 anos. Esta dimensão amostral corresponde a uma margem de erro de próxima dos 3,10%.