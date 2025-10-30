A cronologia dos avanços e recuos das tarifas dos EUA à China

Quando ainda não cumpria um mês do regresso à Casa Branca, Donald Trump reacendeu a sua guerra comercial com a China, afetando as cadeias de abastecimento global.

Esta semana, ao fim de seis anos, os líderes das duas maiores economias do mundo voltaram a encontrar-se para pôr fim a meses de turbulência, em que se aumentaram tarifas aduaneiras e impuseram restrições à exportação de terras raras, como também se chegou a uma trégua comercial – ainda que com acusações mútuas de incumprimento.

Agora, um acordo entre Washington e Pequim, anunciado esta quinta-feira pelo Presidente norte-americano, pode estar prestes a pacificar os mercados e as relações bilaterais entre os dois países. Os detalhes ainda são escassos e não é claro como evoluirá o comércio entre ambos. Por isso, o ECO faz uma cronologia de como se chegou até aqui.

1 de fevereiro: Sob o argumento de impedir a entrada de fentanil e outras drogas ilegais nos EUA, Donald Trump assina uma ordem executiva que prevê o aumento em 10% das tarifas sobre produtos importados da China a partir de 4 de fevereiro. O diploma também pôs fim à isenção “de minimis” para as importações chinesas, através da qual encomendas até 800 dólares estavam isentas de imposto.

Trump aumenta as tarifas sobre os produtos provenientes da China para 20%. 4 de março: Pequim volta a retaliar, desta vez com uma taxa aduaneira adicional de 15% sobre o frango, trigo, milho e algodão cultivados nos Estados Unidos, e ainda uma tarifa de 10% sobre a soja, carne de porco, carne de vaca, produtos do mar, frutas, legumes e produtos lácteos . Em paralelo, avança com uma queixa contra os EUA na Organização Mundial do Comércio (OMC).

Depois de dias de negociações em Genebra, na Suíça, o 28 de maio: O Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos entende que Trump ultrapassou a sua autoridade ao invocar a Lei de Poderes Económicos de Emergência Internacional, de 1977, para declarar uma emergência nacional e justificar a aplicação de tarifas generalizadas.

Após dois dias de negociações “aprofundadas e francas” em Londres, os negociadores dos EUA e da China “concordaram em princípio” com um quadro para “implementar o consenso” alcançado entre Trump e Xi Jinping na chamada telefónica de 5 de junho, bem como nas negociações anteriores entre as suas delegações em Genebra. 11 de junho: Donald Trump confirma o acordo entre os dois países e indica que os produtos chineses ficarão sujeitos a uma taxa de 55% – a qual Lutnick garante que “definitivamente” não sofrerá mais alterações – e que os EUA terão acesso aos minerais de terras raras do gigante asiático. Em troca, Washington permite que os estudantes chineses frequentem universidades norte-americanas e a China mantém uma tarifa de 10% sobre as importações dos Estados Unidos.

26 de setembro: O Chefe de Estado norte-americano anuncia novas tarifas sobre as importações de diversos produtos de qualquer país, com aplicação a partir de 1 de outubro. Incluem desde uma taxa de 25% sobre camiões “pesados e grandes” a uma tarifa de 100% sobre todos os produtos farmacêuticos “de marca ou patenteados”.

1 de outubro: Trump acusa Pequim de manipular as negociações comerciais recorrendo ao seu poder de compra de soja e declara que este será “um tema importante de discussão” quando se encontrar com Xi Jinping. A China afirma que o obstáculo reside nas medidas restritivas unilaterais dos EUA no comércio.

