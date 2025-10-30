Mercados

Reveja a conferência de Christine Lagarde que justifica o terceiro congelamento das taxas de juro

Presidente do Banco Central Europeu justificou a terceira pausa consecutiva das taxas de juro, após um ciclo de cortes que levou a taxa de depósitos dos 4% para 2%. Reveja aqui em direto.

No seguimento do anúncio do terceiro congelamento das taxas diretoras do Banco Central Europeu (BCE), anunciado esta quinta-feira, Christine Lagarde explicou em conferência de imprensa os motivos que levaram o Conselho do BCE a não avançar com mais um corte das taxas, num ciclo compreendido entre junho do ano passado e junho deste ano.

Acompanhe aqui as declarações da presidente do BCE.

