Reveja a conferência de Christine Lagarde que justifica o terceiro congelamento das taxas de juro
Presidente do Banco Central Europeu justificou a terceira pausa consecutiva das taxas de juro, após um ciclo de cortes que levou a taxa de depósitos dos 4% para 2%. Reveja aqui em direto.
No seguimento do anúncio do terceiro congelamento das taxas diretoras do Banco Central Europeu (BCE), anunciado esta quinta-feira, Christine Lagarde explicou em conferência de imprensa os motivos que levaram o Conselho do BCE a não avançar com mais um corte das taxas, num ciclo compreendido entre junho do ano passado e junho deste ano.
Acompanhe aqui as declarações da presidente do BCE.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Reveja a conferência de Christine Lagarde que justifica o terceiro congelamento das taxas de juro
{{ noCommentsLabel }}