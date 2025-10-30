Adagietto ganha comunicação e relações públicas das marcas da Central de Cervejas e Bebidas
As marcas estavam divididas entre a H/Advisors CV&A e a M Public Relations, com a primeira a trabalhar as marcas nacionais e a segunda as internacionais.
A agência de Miguel Moreira Rato ganhou em consulta a comunicação e estratégia de relações públicas das marcas da Central de Cervejas e Bebidas.
As marcas estavam divididas entre a H/Advisors CV&A e a M Public Relations, com a primeira a trabalhar as marcas nacionais e a segunda as internacionais.
Sagres, Água de Luso, água Castello, Heineken, Bandida ou a Guinness são agora trabalhadas pela Adagietto, que fica responsável por desenvolver a comunicação e estratégia de relações públicas das marcas da Central de Cervejas e Bebidas. O desafio da agência passa por “reforçar a presença mediática, a reputação e o storytelling de um portefólio que combina tradição, inovação e autenticidade“, lê-se em comunicado.
“Esta parceria nasce de uma visão partilhada sobre como construir narrativas de comunicação relevantes, autênticas e criativas, que contribuam para reforçar a ligação emocional das nossas marcas com os consumidores portugueses. Ao final do dia, com o reforço da reputação, queremos fazer crescer o nosso negócio enquanto empresa”, justifica Salomé Faria, diretora de corporate affairs da Central de Cervejas e Bebidas.
Já Miguel Moreira Rato, CEO da Adagietto, acrescenta que é “um enorme privilégio trabalhar com cervejas, águas e sidras que estão integradas na cultura e no quotidiano português, que acompanham encontros, celebrações e pausas”. “Encaramos cada desafio com uma visão triangular, que combina criatividade, estratégia e earned media, indo além das relações-públicas tradicionais. Queremos ser parceiros ativos na construção de narrativas relevantes, capazes de gerar impacto cultural e de reforçar a ligação genuína entre marcas e pessoas”, acrescenta.
A H/Advisors Cunha Vaz, que trabalha as marcas nacionais há 17 anos, continua a ter a comunicação corporativa e gestão de crise.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.