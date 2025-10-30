Administração do Metro de Lisboa vai ter vice-presidente

O conselho de administração do Metropolitano de Lisboa vai passar a incluir a figura de um vice-presidente, de acordo com um decreto-lei aprovado pelo Governo, que altera os estatutos da empresa de transportes.

De acordo com o comunicado de conselho de ministros desta quinta-feira, dia 30 de outubro, o Executivo “aprovou um Decreto-Lei que altera os Estatutos do Metropolitano de Lisboa, E. P. E., introduzindo a figura de vice-presidente do conselho de administração, mantendo-se o mesmo número de membros.

O Governo refere que esta “alteração visa reforçar a capacidade de gestão e governação da empresa, num contexto de forte crescimento e expansão da rede metroviária, que contribuem para a mobilidade sustentável e a redução das emissões de gases com efeito de estufa na Área Metropolitana de Lisboa”.

Atualmente, conselho de administração do Metro de Lisboa é composto por um presidente e quatro vogais, nomeados por resolução do Conselho de Ministros, sob proposta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e dos transportes.