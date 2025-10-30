Transportes

Administração do Metro de Lisboa vai ter vice-presidente

  • ECO
  • 18:41

Conselho de administração mantém o mesmo número de membros, refere o comunicado do conselho de ministros desta quinta-feira.

O conselho de administração do Metropolitano de Lisboa vai passar a incluir a figura de um vice-presidente, de acordo com um decreto-lei aprovado pelo Governo, que altera os estatutos da empresa de transportes.

De acordo com o comunicado de conselho de ministros desta quinta-feira, dia 30 de outubro, o Executivo “aprovou um Decreto-Lei que altera os Estatutos do Metropolitano de Lisboa, E. P. E., introduzindo a figura de vice-presidente do conselho de administração, mantendo-se o mesmo número de membros.

O Governo refere que esta “alteração visa reforçar a capacidade de gestão e governação da empresa, num contexto de forte crescimento e expansão da rede metroviária, que contribuem para a mobilidade sustentável e a redução das emissões de gases com efeito de estufa na Área Metropolitana de Lisboa”.

Atualmente, conselho de administração do Metro de Lisboa é composto por um presidente e quatro vogais, nomeados por resolução do Conselho de Ministros, sob proposta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e dos transportes.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Administração do Metro de Lisboa vai ter vice-presidente

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.