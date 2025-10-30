Carneiro diz que Marcelo evidenciou que “Governo falhou” na saúde
O líder do PS diz que Marcelo "acaba por certificar as palavras que todos têm dito a partir da oposição", ou seja, "de que o Governo falhou e mostra-se incapaz responder às necessidades".
O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, considerou esta quinta-feira que o Presidente da República tornou “mais evidente que o Governo falhou na sua política de saúde” e “mostra-se incapaz de responder às necessidades” do setor.
À saída de uma sessão de boas-vindas aos novos militantes do PS, que decorreu no Largo de Rato, em Lisboa, José Luís Carneiro foi questionado pelos jornalistas sobre a sugestão feita pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para que seja feito um acordo político sobre o papel do SNS, do setor social e do setor privado na saúde.
“O que me foi possível perceber, por aquilo que me foi transmitido da declaração, foi que o senhor Presidente da República acabou por tornar mais evidente que o Governo falhou na sua política de saúde”, defendeu.
O líder do PS considerou evidente que Marcelo Rebelo de Sousa “acaba por certificar as palavras que todos têm dito a partir da oposição”, ou seja, “de que o Governo falhou e mostra-se incapaz de responder às necessidades”.
Sobre a sugestão concreta do acordo político, Carneiro prometeu ir “ouvir com atenção as palavras do Presidente da República” e depois, num momento oportuno e já tendo ouvido os seus camaradas, irá responder “de forma mais extensa e profunda àquilo que foi dito” por Marcelo Rebelo de Sousa.
