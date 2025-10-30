Cinco novos suspeitos do assalto ao Louvre detidos pelas autoridades francesas
Um dos detidos é visto pelas autoridades como um dos principais suspeitos do assalto ao museu do Louvre ocorrido este mês. Mas as joias roubadas continuam desaparecidas.
As autoridades francesas efetuaram cinco novas detenções, incluindo a de um dos principais suspeitos, no âmbito da investigação do assalto ao Museu do Louvre, em Paris, noticiou a rádio RTL.
A procuradora de Paris, Laure Beccuau, disse à rádio RTL que um dos detidos era um alvo das autoridades acrescentando que as provas de ADN ligam o principal suspeito “ao roubo que foi cometido” no dia 19 de outubro.
Na mesma entrevista, transmitida nesta quinta-feira de manhã, Beccuau disse que as cinco novas detenções ocorreram em locais diferentes da área metropolitana de Paris, particularmente em Seine-Saint-Denis.
“As buscas realizadas durante a noite [de quarta-feira] não nos permitiram recuperar o produto do roubo”, enfatizou a procuradora referindo-se às joias roubadas, avaliadas em 88 milhões de euros.
Na quarta-feira, dois outros suspeitos de participarem no assalto ao Museu do Louvre foram formalmente acusados e mantidos sob regime de prisão preventiva.
Os dois homens, de 34 e 39 anos, detidos no sábado à noite, foram acusados de crime organizado e colocados em prisão preventiva, anunciou a Procuradoria de Paris na quarta-feira à noite.
No passado dia 19 de outubro os membros do grupo de assaltantes posicionaram um empilhador junto ao edifício do museu, num cais nas margens do Sena, e dois deles, com os rostos tapados, subiram na plataforma elevatória até à janela da galeria de Apolo onde se encontravam as joias.
