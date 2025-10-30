Cinco novos suspeitos do assalto ao Louvre detidos pelas autoridades francesas

As autoridades francesas efetuaram cinco novas detenções, incluindo a de um dos principais suspeitos, no âmbito da investigação do assalto ao Museu do Louvre, em Paris, noticiou a rádio RTL.

A procuradora de Paris, Laure Beccuau, disse à rádio RTL que um dos detidos era um alvo das autoridades acrescentando que as provas de ADN ligam o principal suspeito “ao roubo que foi cometido” no dia 19 de outubro.

Na mesma entrevista, transmitida nesta quinta-feira de manhã, Beccuau disse que as cinco novas detenções ocorreram em locais diferentes da área metropolitana de Paris, particularmente em Seine-Saint-Denis.

“As buscas realizadas durante a noite [de quarta-feira] não nos permitiram recuperar o produto do roubo”, enfatizou a procuradora referindo-se às joias roubadas, avaliadas em 88 milhões de euros.

Na quarta-feira, dois outros suspeitos de participarem no assalto ao Museu do Louvre foram formalmente acusados e mantidos sob regime de prisão preventiva.

Os dois homens, de 34 e 39 anos, detidos no sábado à noite, foram acusados de crime organizado e colocados em prisão preventiva, anunciou a Procuradoria de Paris na quarta-feira à noite.

No passado dia 19 de outubro os membros do grupo de assaltantes posicionaram um empilhador junto ao edifício do museu, num cais nas margens do Sena, e dois deles, com os rostos tapados, subiram na plataforma elevatória até à janela da galeria de Apolo onde se encontravam as joias.