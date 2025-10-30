.IA

Campanhas personalizadas e audiências sintéticas: será o novo marketing “artificial”? Oiça aqui o Podcast .IA

André Folque, managing diretor da Choreograph Portugal, e Hugo Furão, líder da Associação Portuguesa de Data Science, são os convidados do segundo episódio do Podcast .IA.

Também no setor de marketing e publicidade, a inteligência artificial (IA) tem trazido uma grande transformação, especialmente na análise e medição de dados em ambiente digital. No segundo episódio do Podcast .IA, a conversa começa com André Folque, managing director da Choreograph Portugal, subsidiária do grupo WPP, que explica de que forma a empresa está a implementar esta tecnologia, assim como os desafios que se aproximam.

André Folque, managing diretor da Choreograph Portugal, em entrevista ao podcast do ECO “.IA”Luís Francisco Ribeiro/ECO

Mais à frente, Hugo Furão, diretor executivo da Associação Portuguesa de Data Science (DSPA), explica a missão desta organização fundada em 2018, “pré-ChatGPT”, com atuação predominante em iniciativas de workshops de capacitação para gestores, projetos educativos nas escolas e na formação e certificação de profissionais da área de Data Science.

Hugo Furão, diretor executivo da DSPA, em entrevista ao podcast do ECO “.IA”Luís Francisco Ribeiro/ECO

Estes são os convidados do segundo episódio do Podcast .IA, que pode ouvir baixo:

