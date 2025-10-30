Cortefiel faz balanço dos seus 80 anos de história em campanha

Ideias +M

Lançada a nível ibérico, em Portugal a campanha está presente em televisão e em 345 posições de mupis digitais, com o objetivo de "reforçar o reconhecimento da marca junto do público nacional".

A Cortefiel, que se encontra a festejar o seu 80º aniversário, lançou a campanha “Tudo por Vestir”, onde faz um balanço das suas oito décadas de existência.

Desenvolvida pela Havas Creative e produzida pela Little Spain, a campanha “conjuga storytelling histórico com estética cinematográfica, reforçando o posicionamento da marca como um ícone intemporal da moda espanhola e europeia”, descreve-se em nota de imprensa.

“Celebrar 80 anos é um privilégio e uma responsabilidade. Queremos continuar a criar um legado relevante e contemporâneo. Trabalhar em conjunto com a Havas Creative e a Little Spain permitiu-nos reinterpretar a nossa história com a energia e o olhar criativo que sempre definiram a Cortefiel”, diz María Sañudo, diretora de marketing da Cortefiel internacional, citada em comunicado.

O spot percorre assim as quatro grandes etapas da história da Cortefiel e revisita momentos marcantes da cultura e da moda, traduzindo-os num registo visual moderno e emocional. “Mais do que um claim, é uma declaração de continuidade e evolução: uma marca que olha para o passado sem nostalgia e para o futuro com confiança”, lê-se em nota de imprensa.

O filme da campanha “distingue-se pelo rigor estético e pela reconstrução fiel das diferentes épocas”, tendo a direção de arte, o guarda-roupa e a fotografia sido pensados para “captar a essência de cada década, num trabalho que incluiu a recuperação de peças originais do arquivo da marca”, refere-se na mesma nota.

“A Cortefiel é parte da história da moda. O desafio foi traduzir essa herança para uma linguagem moderna, que a tornasse inspiradora e relevante hoje. Mais do que olhar para trás, quisemos projetar o futuro”, explica Jesús Rasines, chief creative officer da Havas Creative Spain.

Lançada a nível ibérico, em Portugal a campanha marca presença em televisão (TVI, CNN e CMTV) e em 345 posições de mupis digitais, com o objetivo de “reforçar o reconhecimento da marca junto do público português, consolidando a sua presença no mercado e a ligação emocional com os consumidores que valorizam moda de qualidade, intemporal e acessível“.

