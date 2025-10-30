Crescimento da Zona Euro desacelera ligeiramente. Portugal contraria e PIB tem a 3.ª maior subida

A Zona Euro cresceu 1,3% em termos homólogos no terceiro trimestre, uma taxa que revela uma ligeira desaceleração face aos 1,5% registados no trimestre precedente. Portugal não só é um dos países que contrariou a tendência, como a expansão do PIB de 2,4% o coloca como o terceiro país com a maior subida.

Os dados preliminares divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat revelam que, entre os países do euro para os quais já existem dados disponíveis, Portugal é apenas ultrapassado pela Irlanda (+12,3%) e por Espanha (2,8%) no ‘top três’ dos que mais cresceu em termos homólogos no terceiro trimestre.

Uma análise mais detalhada revela ainda que, além desta performance, a economia nacional contrariou a tendência de desaceleração de crescimento da média do euro, já que passou de uma taxa de variação do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,8% no segundo trimestre para 2,4% entre julho e setembro.

Por outro lado, pela lente da comparação em cadeia o retrato ao desempenho económico da Zona Euro é ligeiramente melhor. No terceiro trimestre, o PIB cresceu 0,2%, depois de ter avançado 0,1% no trimestre precedente. Entre os países do euro para os quais existem dados disponíveis, Portugal foi o país com o maior crescimento em cadeia: 0,8%. Já a Lituânia contraiu-se 0,2% e a Irlanda 0,1%.

Por seu lado, a Alemanha cujo PIB no segundo trimestre caiu 0,1%, no terceiro trimestre estagnou, enquanto França passou de um crescimento em cadeia de 0,3% entre abril e junho para 0,5% entre julho e setembro.