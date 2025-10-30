Da ciência à esperança: como a inovação ajuda as mulheres a recuperar a fertilidade após o cancro

Hoje, quando o mês dedicado ao cancro está prestes a terminar, é possível lembrar que, através da bioengenharia, a ciência está a fornecer soluções que não só melhoram a qualidade de vida, mas também podem restaurar a fertilidade, uma parte fundamental dos seus projetos de vida.

Como parte desses avanços, existe um campo de investigação fundamental focado na criação de órgãos em laboratório. Modelos tridimensionais que permitem ter uma visão mais precisa de como funcionam os órgãos humanos e como reagem a patologias ou tratamentos, o que permite desenvolver terapias mais personalizadas e eficazes. É o caso dos trabalhos apresentados pela médica e investigadora Irene Cervelló e sua equipa na Fundação IVI, que estão na vanguarda de uma revolução na regeneração reprodutiva.

Um dos avanços mais promissores da bioengenharia reprodutiva é a criação de organoides ováricos humanos. Esses pequenos órgãos, que imitam a forma e a função de um ovário saudável, são obtidos a partir de tecido ovariano criopreservado, doado por mulheres que decidiram preservar a sua fertilidade antes de iniciar tratamentos oncológicos. Em muitos casos, elas já não precisam usar o tecido para conceber, mas a ciência agora oferece-lhes uma segunda oportunidade: restaurar a fertilidade perdida.

Uma inovação que, como destaca a Dra. Cervelló, investigadora principal do grupo «Células Estaminais e Bioengenharia Uterina», é crucial para muitas mulheres que sofreram danos ovarianos devido a tratamentos como a quimioterapia. «Esta inovação representa um primeiro passo importante para a criação de um modelo tridimensional do ovário humano», descreve.

No campo da regeneração uterina, os avanços também são notáveis. Pesquisas recentes no campo dos hidrogéis híbridos de matriz extracelular estão a abrir novas portas para a regeneração do tecido uterino em mulheres. A Dra. Cervelló também se concentra em diferentes patologias que colocam em risco a fertilidade. «Temos experiência em patologias do endométrio, como a síndrome de Asherman, o endométrio fino ou a atrofia endometrial, onde existe a necessidade de regenerar tecido funcional», afirma.

MEDICINA REGENERATIVA

O caminho para a restauração da fertilidade após um cancro está mais próximo graças aos avanços científicos. Estes estudos não só abrem novas possibilidades para as mulheres que perderam a fertilidade devido a um tratamento oncológico, como também nos aproximam de uma medicina personalizada e regenerativa, que tem o poder de transformar vidas e devolver a esperança a muitas mulheres que sonham em ser mães.

Nas palavras da própria médica, «no futuro, este tipo de modelos poderá permitir o estudo do desenvolvimento dos folículos e abrir novas vias para preservar ou restaurar a fertilidade em pacientes que receberam tratamentos oncológicos».