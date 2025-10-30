Governo aprova programa para ter mais mulheres nas tecnologias e matemáticas. Investimento é de 13 milhões

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros o Programa Nacional das Raparigas nas STEM, um plano estratégico com um investimento estimado em 13,25 milhões de euros para promover a atração, retenção e valorização de meninas, raparigas e mulheres nas áreas de Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas (STEM).

O objetivo é alcançar, até 2030, 30% de mulheres entre os especialistas em Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) em Portugal. Segundo o Eurostat, só uma em cada quatro especialistas em TIC é mulher (2024) e três em cada dez diplomados em cursos STEM são do sexo feminino (2023).

A primeira fase do programa tem em vista: estimular o interesse e a participação de raparigas em disciplinas STEM, do pré-escolar ao 12.º ano; reduzir o diferencial entre mulheres e homens matriculados e diplomados em cursos superiores de STEM; diminuir o ‘teto de vidro’ nas áreas STEM e TIC; garantir o alinhamento com iniciativas nacionais e internacionais que promovem a igualdade de género nas STEM. As medidas concretas serão apresentadas até ao final do ano.

Daniela Braga da Defined.ai e CEO da Meo entre as embaixadoras

Na lista de embaixadoras deste programa encontram-se nomes como Ana Figueiredo, CEO da Meo, Daniela Braga, fundadora e CEO da Defined.ai, Luísa Ribeiro Lopes, presidente executiva da associação .PT, Sandra Maximiano, presidente da Anacom, Sandra Fazenda Almeida, diretora executiva da APDC, ou Sofia Marta, diretora da Google Cloud em Portugal.

“É uma aposta estruturante do Governo para garantir que raparigas e mulheres têm um lugar ativo na transformação digital do país. A igualdade de género não é apenas uma questão de justiça, é uma questão de desenvolvimento e inovação. Este programa é um compromisso com o futuro, com a valorização do talento feminino e com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva”, afirmou a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes.

São também embaixadoras deste programa a fundadora e CEO da Lynx Sentry – Cibersecurity Services and Solutions, Carla Zibreira, a neurocientista Luísa Lopes, investigadora no Instituto de Medicina Molecular, Cláudia Mendes Silva, manager de Sustentabilidade da Siemens, Cristina Gamito, partner da Deloitte, Cristina Rodrigues, CEO da Capgemini Portugal, Vanda Jesus, coCEO da Doutor Finanças, ou as investigadoras Joana Gonçalves e Susana Sargento.

Também fazem parte desta equipa Liliana Domingues, general manager do STEM Women Congress, Joana Pais, professora catedrática no ISEG, Francisca Almeida, diretora corporativa e jurídica da consultora Wiimer, Joana Soares Correia, presidente da direção da Deco e do centro de arbitragem Arbitrare, Salomé Branco, coordenadora geral adjunta da unidade de serviços digitais da FCT, Sandra Martins, coordenadora de Inovação e Impacto Digital da .PT, e Fernanda Santos, coordenadora de projetos educativos da Deco.

No leque de embaixadores estão ainda Margarida Mateus, coordenadora de projetos educativos e sociais da Happy Code, Margarida Ferreirinha, responsável de Comunicações e Sustentabilidade da REN, Matilde Buisel, gestora de Projeto na Apps for Good, Graça Canto Moniz, CEO da consultora de risco Futura, Ana Costa Freitas, presidente da Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas, Filipa Brigola, manager de Assuntos Governamentais e Políticas Públicas da Google, a engenheira aerospacial Ana Miguel Tavares, Manuela Doutel Haghighi, diretora de Experiência de Cliente Global na Microsoft, Vânia Neto, manager regional de Marketing na EMEA da Microsoft, e Natacha Pereira, CEO da Lisbon Digital School.

A execução do programa será coordenada por um grupo técnico de trabalho presidido pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e com representantes da ARTE, EduQA, IES, IEFP e AI2.