Grupo de colégios internacionais Sharing Education investe 75 milhões até 2028

O grupo de escolas internacionais Sharing Education, que tem colégios em Oeiras, na Madeira e em Loulé, está a investir mais de 75 milhões de euros no plano de expansão nacional. A empresa da família madeirense Ladeira Santos está a modernizar as infraestruturas e prevê ultrapassar os 3.000 alunos em Portugal até 2028.

Para a escola do Taguspark, na Grande Lisboa, o objetivo é iniciar a construção de novas instalações a partir de 2026, que incluirão uma residência estudantil (boarding house) com 400 camas, um espaço partilhado (sharing club) com coworking, cafetaria, lavandaria, cabeleireiro e ginásio e zonas desportivas.

O projeto envolve globalmente um investimento de 50 milhões de euros a três anos. Será desenvolvido em parceria com a Dukes Education e com design assinado pelo estúdio dinamarquês Rosan Bosch Studio, em colaboração com os arquitetos portugueses Openbook Arquitetos e Saraiva + Associados.

Comprada em 2018, a International Sharing School – Taguspark “inicialmente contava com 100 alunos, ultrapassa hoje os 700 alunos de mais de 60 nacionalidades, oferecendo o currículo IB – International Baccalaureate”, detalha a escola privada, que segue um modelo educativo da Dinamarca à base de espaços abertos e colaborativos.

A Bright International School (antiga Eupheus International School) no Algarve foi comprada em 2024 e representa um investimento de 10 milhões de euros. Seguindo o currículo Cambridge, o plano é que acolha até 500 alunos nos próximos três a quatro anos.

Já o berço do grupo luso, a International Sharing School – Madeira, tem um novo campus, localizado num edifício histórico do Funchal que anteriormente pertencia ao Vaticano, cujas obras se encontram na reta final após um investimento de 15 milhões de euros. A pré-abertura (soft opening) ocorreu este mês, mas a inauguração oficial realiza-se no próximo mês de janeiro.

A história do grupo remonta aos anos 1980, na Região Autónoma da Madeira, com a fundação da Madeira British School pela britânica Susan Farrow, que pretendia um estabelecimento de ensino desenhado especificamente para servir a comunidade britânica residente no arquipélago.

Em meados dos anos 1990, os atuais donos – os irmãos Miguel, Filipe, Francisco e Gonçalo Ladeira Santos – assumiram a gestão da escola e foram transformando um projeto local num grupo educativo internacional.

A experiência dos ‘manos’ Ladeira Santos na hotelaria de luxo e formação e formação em países como Suíça, Reino Unido e Espanha levaram a sociedade com uma escola de 40 alunos para três colégios internacionais.

O ano letivo de 2025/26 na Sharing Education iniciou-se com 60 novos alunos num total de 300, do berçário ao 12º ano, maioritariamente provenientes do estrangeiro, sendo que se destacam os Estados Unidos. A maior economia do mundo teve recentemente um reforço das ligações aéreas diretas com a Madeira, pelo que a empresa prevê a continuação do crescimento da procura norte-americana em 2026.