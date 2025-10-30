Guterres opõe-se a testes nucleares e alerta para riscos elevados após anúncio de Trump

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou esta quinta-feira que os testes nucleares “nunca podem ser permitidos em nenhuma circunstância”, advertindo que os riscos atuais nesta matéria são já “alarmantemente elevados”.

“O secretário-geral tem afirmado repetidamente que os atuais riscos nucleares são já alarmantemente elevados e que devem ser evitadas todas as ações que possam conduzir a erros de cálculo ou a uma escalada com consequências catastróficas”, afirmou o porta-voz adjunto de Guterres em conferência de imprensa, quando questionado sobre o recente anúncio feito pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, que ordenou o reinício de testes de armas nucleares pelos Estados Unidos.

“Como disse o secretário-geral, nunca devemos esquecer o legado desastroso de mais de 2.000 testes de armas nucleares realizados nos últimos 80 anos, e que os testes nucleares nunca podem ser permitidos em nenhuma circunstância”, concluiu Farhan Haq. Donald Trump ordenou ao Departamento de Defesa que “comece a testar” as armas nucleares dos Estados Unidos, antes de um encontro com o homólogo chinês, Xi Jinping, que aconteceu esta quinta-feira na Coreia do Sul.

O anúncio de Washington, que faz referência direta à Rússia e à China, surge depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, ter ordenado um teste com um drone submarino com capacidade nuclear. “Devido aos programas de testes realizados por outros países, solicitei ao Departamento de Guerra que comece a testar as nossas armas nucleares em pé de igualdade. Este processo terá início imediato”, declarou o Presidente norte-americano, na rede social que detém, a Truth Social.

Em setembro, Trump mudou o nome do Departamento de Defesa (Pentágono) para Departamento de Guerra, mas, para já, é uma designação secundária. “Os Estados Unidos possuem mais armas nucleares do que qualquer outro país”, escreveu o líder republicano.

“Atendendo ao tremendo poder destrutivo, detesto fazer isto, mas não tenho alternativa! A Rússia ocupa o segundo lugar e a China ocupa um terceiro lugar muito distante, mas estará ao mesmo nível em cinco anos”, acrescentou Trump. Os Estados Unidos não realizam testes de armas nucleares desde 1992.