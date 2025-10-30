Hispania renova seguro para proteger senhorios de rendas em atraso

A Hispania, em parceria com a seguradora Mútua de Proprietários, relançou o Seguro Perda de Rendas, uma solução que pretende responder às preocupações dos proprietários face ao aumento dos incumprimentos no arrendamento habitacional. Este produto garante o pagamento das rendas em falta e inclui ainda proteção jurídica e assistência especializada para defesa dos interesses do senhorio, anunciaram em comunicado.

De acordo com o 8.º Barómetro “Confiança dos Proprietários” da Associação Lisbonense de Proprietários, mais de um quinto dos inquiridos (21,2%) tem rendas em atraso.

“Num cenário em que o arrendamento assume crescente dinamismo e os riscos associados à mora ou à desocupação se tornam cada vez mais reais, quisemos criar uma solução que vá além da simples cobertura financeira”, explica Alfredo Martinez, Country Head da Hispania Portugal. “O Seguro Perda de Rendas garante não só o pagamento das rendas em falta, mas também um suporte jurídico, técnico e preventivo, antecipando a evolução do mercado segurador, que exige mais flexibilidade e confiança.”

Como é o prémio calculado?

Este seguro oferece cobertura até 12 mensalidades de renda, defesa jurídica, proteção contra atos de vandalismo até 3.000 euros e acesso direto a uma rede de profissionais especializados. A subscrição é feita através de uma plataforma digital, permitindo um processo rápido.

“O prémio do seguro de perda de rendas é calculado mediante uma taxa de risco percentual vezes a renda anual”, explicou ao ECOseguros Alfredo Martinez. “A nossa plataforma de cotação emite de imediato a aceitação ou não do inquilino para a realização do seguro e apresenta simultaneamente o prémio total anual, que representa geralmente o equivalente a duas semanas de renda. Seguram-se rendas para habitação permanente até 3.000 euros/mês”. Assim, o único fator relevante para o cálculo do seguro é o perfil financeiro do inquilino, admitindo “taxas de esforço até 55%”. Ou seja, o preço não varia consoante a localização ou o tipo de imóvel, mas a aceitação do risco depende da avaliação do inquilino.

Há apenas um senão: a seguradora apenas “aceita fazer seguros a contratos de arrendamento de habitação permanente regulados pela NRAU”.

Um produto com condições fixas

Este não é um produto personalizável, estando parametrizado com condições fixas – 12 meses de cobertura e um limite de 3.000 euros para vandalismo -, mas a Hispania admite que “não excluímos num futuro relativamente próximo poder apresentar alternativas” devido à “crescente procura deste produto de proteção ao senhorio”.

A Hispania é uma marca que reúne várias empresas dedicadas à conceção e distribuição de produtos especializados de seguros e resseguros a nível wholesale. Com escritórios em Madrid, Lisboa, Londres e Cidade do México é, além de agência de subscrição é corretor wholesale, coverholder e ainda coverholder da Lloyd’s.