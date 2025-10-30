Huawei reafirma no seu evento anual realizado em Madrid o seu compromisso em promover uma Europa mais sustentável e inteligente

De acordo com um comunicado da empresa, o evento consolida-se como um dos principais encontros do setor tecnológico no continente, reunindo especialistas, líderes da indústria e parceiros estratégicos para analisar o papel da inteligência artificial e das tecnologias avançadas na transformação digital e ecológica da Europa.

O evento contou com a participação de representantes de instituições e empresas importantes, entre os quais se destacam Matías González Martín, secretário-geral de Telecomunicações e Regulação dos Serviços de Comunicação Audiovisual do Ministério da Transformação Digital e Função Pública; Ultan Mulligan, diretor de Estratégia da ETSI; Armin de Greiff, diretor de Informática do Hospital Universitário de Essen; Sebastiaan Moesman, diretor de Estratégia da Azerion; Pablo Pirles, diretor-geral da Iberdrola | bp pulse; Francisco Pérez Spiess, diretor de Tecnologia e cofundador da Wattkraft Solar GmbH; e Jing Fang, especialista-chefe do Escritório Regional da UNESCO para a Ciência e a Cultura na Europa.

Durante a sua intervenção, David Wang, diretor executivo do Conselho de Administração da Huawei, destacou que «o mundo inteligente está a aproximar-se mais rapidamente do que jamais imaginámos. A inteligência artificial, o 5G e a energia verde transformarão a educação, a saúde, as finanças, a indústria e todos os setores». Wang sublinhou ainda que, nos próximos cinco anos, a inteligência artificial contribuirá com 22,3 biliões de dólares para a economia mundial, e assinalou que a próxima década será decisiva para a dupla transformação, digital e verde, da Europa. Neste contexto, reafirmou o compromisso da Huawei de continuar «na Europa, para a Europa».

Por seu lado, Leo Chen, vice-presidente e presidente da Unidade de Vendas para Empresas da Huawei, reiterou a vontade da empresa de «impulsionar a transformação digital e inteligente do continente através do investimento em inovação tecnológica, do reforço dos ecossistemas de parceiros e do desenvolvimento de talentos». Acrescentou ainda que «juntos podemos construir uma Europa mais inteligente e sustentável».

No domínio da inovação, Chen destacou que a Huawei lançou na Europa novos produtos e soluções tecnológicas concebidos para acelerar a digitalização e apoiar as empresas na criação da sua própria infraestrutura digital.