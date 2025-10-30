BRANDS' ADVOCATUS Leaders League: estas são as melhores firmas de advogados na área de finanças
A Leaders League distinguiu as melhores sociedades de advogados em Portugal nas áreas de Finance, Restructuring & Tax e Transactions & Deals, reconhecendo a excelência em nove áreas do Direito.
A Leaders League revelou o seu ranking anual das melhores sociedades de advogados a operar em Portugal na área Finance, Restructuring & Tax e Transactions & Deals. Esta edição destaca os escritórios de referência em nove áreas distintas do Direito.
As categorias avaliadas foram: Law Firms: Banking & Finance; Law Firms: Corporate / M&A; Law Firms: Energy Law; Law Firms: Private Equity; Law Firms: Venture Capital; Law Firms: Real Estate; Law Firms: Restructuring & Insolvency; Law Firms: Tax Law e Private Equity Funds.
Ranking Leaders League: melhores firmas de advogados 2025
