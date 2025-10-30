Lucro dos CTT sobe 18,4% para 32,8 milhões até setembro com integração da espanhola Cacesa

O lucro líquido dos CTT – Correios de Portugal subiu 18,4%, em termos homólogos, para 32,8 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, impulsionado pela aquisição da espanhola Cacesa no negócio do Expresso & Encomendas (E&E) e pelo disparo na colocação de certificados de aforro, anunciou a empresa esta quinta-feira.

A 30 de abril deste ano, os CTT anunciaram que completaram a aquisição da espanhola Compañia Auxiliar al Cargo Expres (Cacesa), num negócio de 106,8 milhões de euros.

Os rendimentos operacionais atingiram os 911,2 milhões de euros entre janeiro e setembro, uma subida de 15% em termos homólogos, adiantou.

“Este crescimento sólido e continuado foi impulsionado pelo forte desempenho do Expresso e Encomendas, incluindo a consolidação da Cacesa a partir de 30 de abril de 2025, bem como pelo crescimento continuado do Banco CTT e pelo aumento da colocação de dívida pública nos Serviços Financeiros,” explicou a empresa liderada por João Bento, em comunicado divulgado no site da CMVM.

Os rendimentos operacionais do negócio de Logística atingiram 775,8 milhões, uma subida homóloga de 14,3%, um desempenho impulsionado pelo crescimento do Expresso e

Encomendas (+31,4%.), incluindo a consolidação da Cacesa. “Em termos proforma, os rendimentos operacionais teriam crescido 7,0% em termos homólogos“, adiantou.

As receitas de Correio e Outros atingiram 341,6 milhões de euros, menos 1,9% face ao mesmo período do ano passado. Este decréscimo decorreu fundamentalmente do desempenho da receita: do correio endereçado (-2,6%); do correio publicitário não endereçado (-19,6%); e dos pagamentos (-10,7%). Em sentido contrário, a receita das soluções empresariais teve uma evolução positiva de 10,9%. Os CTT referiram que, contudo, o tráfego de correio “já melhorou no terceiro trimestre, sendo também visível já em outubro a recuperação do atraso do correio registado, devendo esta dinâmica melhorar no quarto trimestre“.

O resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA, na sigla em inglês) cresceu 21,9% para 134,8 milhões de euros, enquanto o EBIT recorrente foi de 74 milhões (+35,4%), com uma margem de 8,1%.

Os rendimentos operacionais do Banco e Serviços Financeiros atingiram 135,4 milhões de euros nos nove meses, uma subida homóloga de 21,7 milhões, ou 19,1%. “Este desempenho, quando comparado com o período homólogo, foi fortemente impactado pelo comportamento da colocação de títulos de dívida pública“, sublinharam os CTT.

Subscrições de dívida pública superam 5 mil milhões de euros

“Após as diversas alterações das condições e da comercialização verificadas nos títulos de dívida pública nos últimos dois anos, os certificados de aforro assumem a liderança nas melhores taxas de juros entre todas as aplicações de capital garantido, num quadro de forte descida das taxas dos depósitos a prazo”, vincaram.

Nos nove meses, foram efetuadas subscrições no montante de 5.013,5 milhões de euros, o que compara com 3.998,4 milhões no período homólogo. Os títulos de dívida pública (certificados de aforro e certificados do tesouro poupança crescimento) apresentaram rendimentos de 19,8 milhões nesse período, uma subida 12,6 milhões e uma variação homóloga de 175,4%).

Os rendimentos operacionais do Banco CTT atingiram 104 milhões (+8,0%.). “Este crescimento, fortemente impulsionado pelo contínuo aumento da base de clientes (+3,8% t.v.h.), conduziu a um incremento anual de 8,3% do volume de negócio para 7.590 milhões e induziu um desempenho positivo da margem financeira, que se situou em 76,9 milhões, mais 5,2% do que período homólogo, e das comissões recebidas, que subiram 3 milhões para 24,5 milhões.

Numa nota final, os CTT reiteraram os objetivos para 2025 divulgados no Capital Markets Day de 2022, antecipando receitas entre os 1,1 mil milhões de euros e os 1,25 mil milhões

(já atingido em 2024) e “mantêm a ambição de alcançar um EBIT recorrente, incluindo a consolidação da Cacesa desde 30 de abril de 2025, acima de 115 milhões. “O crescimento será impulsionado pela forte expansão do segmento de Expresso e Encomendas, maior envolvimento com os clientes do Banco CTT e normalização da colocação de dívida pública”.

Antes da divulgação dos resultados, as ações dos CTT encerraram a cair 1,92% para 7,28 euros cada, numa sessão em que o índice PSI avançou 0,73%.

Os CTT vão realizar o Capital Markets Day a 4 de novembro, para apresente o plano estratégico e novas metas.