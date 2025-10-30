Presidenciais 2026

Marcelo convoca eleições presidenciais para 18 de janeiro

A informação foi divulgada em nota no site da presidência, com o Decreto a seguir agora para publicação em Díario da República.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, informou esta quinta-feira que convocou as eleições presidenciais para 18 de janeiro de 2026.

“Nos termos previstos na Constituição e na Lei Eleitoral, o Presidente da República assinou o Decreto que fixa as eleições presidenciais para domingo 18 de janeiro de 2026, o qual seguiu para publicação no Diário da República”, lê-se numa nota divulgada no site da presidência.

Vários ex-líderes partidários são candidatos a suceder a Rebelo de Sousa, que irá terminar o segundo mandato: Luís Marques Mendes (PSD), José António Seguro (PS), João Cotrim de Figueiredo (IL) e Catarina Martins (BE), sendo que o atual líder do Chega, André Ventura anunciou este mês a entrada na corrida.

À frente na maioria das sondagens surge, no entanto, o almirante Henrique Gouveia e Melo, candidato independente e que se destacou na liderança do programa nacional de vacinação contra a Covid-19.

(Notícia atualizada às 9h23)

