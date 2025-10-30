MFA Legal reforça equipa com a integração de duas advogadas

A MFA Legal acaba de anunciar o reforço da sua equipa com a integração de duas advogadas: Ana Rita Carvalho (fiscal) e Margarida Barahona (penal).

Ana Rita Carvalho transita da EY onde desempenhava funções de Tax Manager no Departamento de International Tax & Transaction Services. Com experiência na área fiscal, incluindo a conclusão de um LL.M em Leiden (Holanda), e a docência na Universidade Católica, integra o departamento liderado por Samuel Fernandes de Almeida e Joana Lobato Heitor, na qualidade de associada sénior.

Nos últimos três anos, Margarida Barahona desempenhou funções de Jurista na Equipa Segregada de Controlo Interno da Estrutura de Missão “Recuperar Portugal” – Plano de Recuperação e Resiliência. A advogada, que entra na sociedade na qualidade de associada, irá reforçar a área penal, liderada por João Medeiros.

De acordo com Samuel Fernandes de Almeida, Managing Partner da MFA Legal: “Continuamos a apostar no talento e no reforço das nossas áreas de prática nucleares com o objetivo de acrescentar valor aos nossos serviços e clientes”. E acrescenta: “A Ana Rita e a Margarida dispõem de uma experiência profissional relevante, a que aliam uma formação académica de excelência, pelo que estamos convictos da mais-valia que ambas representam para o nosso projeto, o qual mantém uma apreciável dinâmica e vitalidade, volvidos 2 anos desde a sua fundação”.

Antes de integrar a EY, Ana Rita Carvalho fez parte do Departamento de Direito Fiscal Internacional da Garrigues, sociedade com a qual colaborou durante cinco anos. Atualmente, a advogada é docente coordenadora convidada da Católica Porto Business School (Tributação e Direito Internacional). É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e mestre em Direito Fiscal pela Universidade Católica Portuguesa – Escola do Porto. Para além de diversos cursos técnicos, Ana Rita Carvalho possui ainda um Advanced LL.M in European Tax Law pelo International Tax Center – Leiden University (Holanda). É membro da Associação Fiscal Portuguesa (AFP) e da International Fiscal Association (IFA).

Margarida Barahona é licenciada em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e mestre em direito forense pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa – Escola de Lisboa. Possui ainda um curso de especialização em Direito Penal Económico Internacional e Europeu pelo Instituto de Direito Penal Económico e Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra; um curso de Crime e Impostos pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa – Escola de Lisboa; e uma pós-graduação em Law Enforcement, Compliance e Responsabilidade Empresarial pelo Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. No seu percurso profissional, destaque para as suas passagens pela BAS, Albuquerque & Associados e SRS Legal.