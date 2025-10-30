Ministros e líderes dos reguladores vão às escolas ensinar literacia financeira por um dia

E se chegasse à escola, numa (previsivelmente) banal sexta-feira, para deixar os ‘miúdos’ nas aulas e quem estivesse na sala, no lugar no professor, fosse o ministro das Finanças ou o governador do Banco de Portugal? É o que vai acontecer aos estudantes do ensino secundário da Avelar Brotero, em Coimbra, ou da José Gomes Ferreira, em Lisboa.

Mas não vão ser só estes jovens alunos com um docente diferente esta sexta-feira, dia 31 de outubro. Na data em que se celebra o Dia Mundial da Poupança, sete membros do Governo e 13 representantes dos reguladores do setor financeiro estarão espalhados por várias escolas de norte a sul do país a ensinar literacia financeira.

Além dos “professores do secundário” Joaquim Miranda Sarmento ou Álvaro Santos Pereira, também Gabriel Bernardino, presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), ou Luís Laginha de Sousa, presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), estão encarregues da matéria na Escola Básica e Secundária Fernão do Pó, no Bombarral, e na Escola Secundária du Bocage, em Setúbal, respetivamente.

A escolha das escolas não foi ao acaso: todos lá estudaram. Exceção feita para o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, que se desloca à Escola Secundária Professor Doutor Flávio F. Pinto Resende, em Cinfães, porque no início deste ano letivo já deu uma aula de literacia financeira na escola onde estudou.

O objetivo é que este evento – designado “Educar para a Cidadania: Poupar, um Compromisso com o Futuro” – dê início a um modelo de colaboração contínua entre as escolas e as universidades e politécnicos, no âmbito da disciplina de Cidadania, informa o Ministério da Educação, Ciência e Inovação, num comunicado enviado ao ECO.

“Saber gerir dinheiro, compreender decisões económicas e fazer escolhas conscientes, com o olhar no futuro, são competências fundamentais para a vida adulta e em sociedade. Quanto mais cedo começarmos a desenvolvê-las, mais preparados estaremos para enfrentar os desafios do futuro e contribuir para uma sociedade mais equilibrada e sustentável”, diz o ministro da Educação, Fernando Alexandre.

A iniciativa prevê que os próprios alunos se tornem professores. Enquanto os governantes e supervisores dão a lição, também os estudantes e docentes académicos (das áreas de Economia, Gestão, Finanças ou Contabilidade) estarão a dar uma aula a milhares de alunos dos ensinos básico e secundário sobre como se deve poupar dinheiro.

Para que a iniciativa não se esgote na efeméride da poupança, as escolas, as instituições de ensino superior e o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros comprometeram-se a celebrar protocolos de cooperação tendo em vista, por exemplo, a criação canal de comunicação permanente entre as partes para partilha de conhecimento, recursos e boas práticas. A rampa de lançamento deste plano será uma proposta a enviar pelo Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação.

“Estas aulas serão dadas em colaboração com os docentes coordenadores da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, em conformidade com o princípio de que a educação para a cidadania é uma responsabilidade coletiva que beneficia da colaboração entre a escola e a sociedade civil, tal como definido na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC)”, conclui o gabinete de Fernando Alexandre.

A nova ENEC estabeleceu a literacia financeira como componente obrigatória do currículo escolar no mínimo em dois ciclos do ensino básico.