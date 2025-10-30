Nesta Black Friday “é tudo teu” diz Worten em campanha e passatempo

Nesta Black Friday, a Worten promove o passatempo “Saco Com Tudo”, que oferece um “saco” de prémios aos clientes que adivinharem quantos centímetros de fita foram usados para embrulhar um produto.

A Black Friday já arrancou na Worten, com a marca a dizer que durante mais de um mês “É Tudo Teu”. A campanha deste ano explora o conceito criativo da fita adesiva com a assinatura “É Tudo Teu”, “normalmente utilizada para fechar as encomendas dos clientes, para transmitir a ideia de cuidado, proximidade e entrega”.

Esta fita será assim a imagem de marca desta Black Friday, tanto na decoração das lojas, como no look & feel do site e da app, ou na campanha presente em televisão, rádio, out of home (mupis, autocarros e Metro), digital, redes sociais e folhetos. A criatividade é da Fuel e o planeamento de meios da Arena Media.

“A Worten continua a ser uma marca líder até na forma como leva a Black Friday aos seus clientes. ‘É Tudo teu’, a assinatura da nossa Black Friday, traduz a forma inovadora como colocamos a variedade da nossa oferta ao serviço dos nossos clientes, e toda a campanha gira em torno de uma proximidade e entrega ao cliente que só uma marca com quase 30 anos no mercado consegue ter“, diz Andreia Vaz, head of brand & CX da Worten, citada em comunicado.

“No meio de todo o ruído da Black Friday, a diferença da Worten reside em muito mais do que no preço, está na confiança e na experiência do cliente. O preço é um fator muito competitivo, mas a relação com o cliente faz toda a diferença“, acrescenta.

A campanha de Black Friday deste ano da retalhista começa com os ‘Dias Sem IVA’, entre o dia 29 de outubro e o dia 2 de novembro, com a temporada de Black Friday a seguir até à Cyber Monday, com descontos e a promoção do passatempo “Saco Com Tudo”.

Este passatempo que decorre na app e no site da Worten ao longo do mês de novembro oferece um “saco” de prémios aos clientes que adivinharem quantos centímetros de fita foram usados para embrulhar um determinado produto. O prémio é composto por uma televisão, um smartphone, um conjunto de auriculares true wireless, um smartwatch, um perfume, uma mochila de viagem e um Plano Essencial anual Casa Worten Resolve, o que equivale a mais de mil euros em produtos, segundo a marca.

No âmbito deste passatempo haverá quarenta desafios — dez por semana ao longo das quatro semanas do mês de novembro de 2025 — com cada um deles a atribuir um “saco” aos participantes que responderem acertadamente e tenham a sua participação validada, de acordo com o regulamento do passatempo.