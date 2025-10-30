OPA da Bondalti sobre Ercros aceite pela autoridade da concorrência em Espanha

A oferta pública de aquisição da Bondalti sobre a espanhola Ercros foi aceite com compromissos pela Comissão Nacional de Mercados e Concorrência (CNMC), adiantou a empresa em comunicado. Com esta aprovação, a química portuguesa detida pelo Grupo José de Mello dá mais um passo na oferta de 329 milhões de euros lançada, em março de 2024, sobre 100% do capital da Ercros.

“A Comissão Nacional dos Mercados e da Concorrência (CNMC) autorizou, na segunda fase e com compromissos, a Bondalti Chemicals S.A. a adquirir o controlo total da Ercros S.A. através de uma oferta pública de aquisição não solicitada (OPA)”, adianta o comunicado divulgado esta quinta-feira.

A CNMC considera que “os compromissos apresentados pela Bondalti na segunda fase da investigação são adequados, suficientes e proporcionais para resolver os problemas de concorrência”.

Após esta decisão, o ministério da Economia espanhol tem agora 15 dias úteis para decidir se remete, ou não, a operação ao conselho de ministros. Caso o faça, “o Conselho de Ministros terá um mês para tomar uma decisão com base em critérios de interesse geral distintos da defesa da concorrência”, refere um comunicado divulgado pela empresa portuguesa. Após este processo, a resolução da Concorrência espanhola tornar-se-á definitiva.

A Bondalti anunciou em março do ano passado o lançamento de uma OPA sobre a totalidade do capital da Ercros por 3,6 euros por ação [preço entretanto ajustado para 3,505 euros após o pagamento do dividendo de 0,096 euros brutos], uma oferta que avaliava a espanhola em 329 milhões de euros.

Em resposta à Bondalti, a italiana Esseco lançou, no dia 28 de junho de 2024, uma proposta concorrente à oferta realizada pelo grupo português, propondo-se a pagar 3,84 euros por cada ação da Ercros [ajustados para 3,745 euros para deduzir o dividendo pago pela empresa], contudo esta OPA foi entretanto retirada, deixando a portuguesa sozinha na corrida pela espanhola.

A operação está ainda sujeita à aprovação da Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) do prospeto e da documentação correspondente. Uma vez aprovada, será publicado o anúncio da oferta e, posteriormente, iniciado o período de aceitação.

(Notícia em atualização)