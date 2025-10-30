Paramount despede perto de mil funcionários após fusão com a Skydance

Em agosto, a Paramount anunciou o despedimento de dois a três mil funcionários, despedimentos que fazem parte do processo de redução de custos, que deverá ultrapassar os dois mil milhões de dólares.

Quase 1.000 funcionários do estúdio norte-americano de cinema Paramount Pictures foram despedidos, após a fusão com a empresa de entretenimento Skydance Media, noticiou a agência AP.

“Estas decisões nunca são tomadas de forma leviana, especialmente tendo em conta o efeito que terão nos nossos colaboradores que fizeram contribuições significativas para a empresa”, disse num comunicado David Ellison, diretor executivo da Paramount Skydance Corporation, empresa resultante da fusão.

Em agosto, a Paramount anunciou o despedimento de 2.000 a 3.000 funcionários, um processo que começaria entre o final de outubro e o início de novembro, segundo agência de notícias EFE.

A Paramount iniciou aproximadamente 1.000 destes despedimentos em toda a empresa, disse à AP uma fonte familiarizada com o assunto, que falou sob condição de anonimato por não estar autorizada a comentar publicamente em nome do estúdio de cinema. Os restantes despedimentos vão acontecer em breve, segundo a mesma fonte.

As 2.000 pessoas que vão ser despedidas representam cerca de 10% da força de trabalho total da Paramount.O departamento de filmes e de plataformas digitais são alguns dos setores afetados pelos cortes de pessoal, segundo a EFE.

A restruturação do estúdio de cinema está a ser trabalhada desde da conclusão da fusão ente as empresas, em 7 de agosto, disse David Ellison. O diretor indicou também que os despedimentos fazem parte do processo de redução de custos, que deverá ultrapassar os 2 mil milhões de dólares (aproximadamente 1.706 mil milhões de euros).

A Skydance Media e a Paramount Global anunciaram em agosto a conclusão oficial da fusão, avaliada em 8 mil milhões de dólares (quase 7 mil milhões de euros), após mais de um ano de negociações.

Quando a Skydance concluiu a compra da Paramount, a nova empresa disse que iria procurar oportunidades para otimizar o negócio. A operação procura modernizar o catálogo do estúdio de cinema e reforçar a presença em plataformas digitais como a Paramount+.

No início deste mês o grupo norte-americano Paramount Skydance anunciou a aquisição da publicação online The Free Press, criada por Bari Weiss, ex-jornalista do New York Times, que passou agora a editora-chefe da CBS News. A empresa de comunicação social e entretenimento terá pago 150 milhões de dólares (cerca de 128 milhões de euros) para ficar com o site de notícias criado em 2021, segundo a Axios.