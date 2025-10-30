Prosegur Cash aumenta o seu lucro líquido em 1,6%, atingindo 67 milhões de euros

A Prosegur Cash registou vendas de 1,488 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma queda de 2,3% em comparação com o mesmo período de 2024, devido principalmente à evolução das moedas, apesar de ter alcançado um crescimento orgânico de 6,9%.

Segundo explicou a empresa, o referido impacto adverso da taxa de câmbio é afetado pela desvalorização do dólar americano em relação ao euro, que tem impacto tanto na América Latina como na Ásia-Pacífico, onde a Prosegur Cash opera. Todas as regiões geográficas em que opera contribuíram para o seu crescimento orgânico, o que reflete uma evolução sólida e positiva do seu modelo de negócio, com destaque para o mercado da Ásia-Pacífico, com um crescimento orgânico de 24,1%.

O lucro líquido atingiu 67 milhões de euros, 1,6% a mais do que nos primeiros nove meses de 2024. O Ebita alcançado no período é de 164 milhões de euros, o que representa uma descida de 8,5% devido ao impacto dos planos de eficiência extraordinários, e com uma margem de 11,0% acumulada até setembro de 2025.

Excluindo esses extraordinários, o Ebita do período ascende a 176 milhões de euros, implicando uma margem de 11,8%. No período analisado, destaca-se a forte e crescente aceitação dos Produtos de Transformação por parte dos clientes e o aumento do seu peso no total das vendas, atingindo 35,1% (+300pb) das mesmas e aumentando 6,8% em comparação com os primeiros nove meses de 2024. Neste contexto, os principais motores de crescimento foram a evolução dos negócios Cash Today e Forex.

ATIVIDADE POR REGIÕES

A América Latina contribuiu com 58% do faturamento total nos primeiros nove meses de 2025. A região registou vendas de 855 milhões de euros que, devido ao impacto do efeito cambial, representam uma queda de 8,2% em comparação com os três primeiros trimestres de 2024. No entanto, o crescimento orgânico na região foi de 8,3%.

Por sua vez, a Europa representa 33% do total, com vendas de 497 milhões de euros, o que representa um aumento próximo de 1% e um maior crescimento orgânico gradual trimestre a trimestre, enquanto a região Ásia-Pacífico, que contribui com 9% do negócio total, alcançou um faturamento de 136 milhões de euros, 37,3% a mais, impulsionado por um sólido crescimento orgânico de 24,1%.

CRESCIMENTO DOS PRODUTOS DE TRANSFORMAÇÃO

Cash Today e Forex foram os principais impulsionadores do notável crescimento dos Produtos de Transformação, que atingiram vendas de 522 milhões de euros, um aumento de 6,8% em relação ao mesmo período do ano anterior e melhorando em 300 pontos base a sua penetração até 35,1% das vendas. Este dinamismo também se reflete em todas as regiões onde a empresa opera.

Na América Latina, a penetração dos Produtos de Transformação atingiu 37,7% (+440 pontos base), com um crescimento de 3,8% em relação ao mesmo período de 2024, atingindo um total de 323 milhões de euros.

Por sua vez, na Europa, os Produtos de Transformação continuam a sua expansão com um aumento de 3,5%, situando-se em 165 milhões de euros, enquanto na Ásia-Pacífico, estes produtos registaram um crescimento excecional de 82,2%, impulsionados pelas iniciativas Cash Today e Forex, atingindo vendas totais de 35 milhões de euros e uma penetração de 25,5%.

REDUÇÃO DA DÍVIDA

Em termos de geração de caixa, a Prosegur Cash gerou nos primeiros nove meses de 2025 um sólido fluxo de caixa livre de 76 milhões de euros, graças a uma forte disciplina no investimento de Capex e através de um elevado controlo do capital circulante.

Neste período, houve uma redução da dívida líquida total LTM de 62 milhões de euros, o que permitiu reduzir a dívida líquida total no final do período para 836 milhões de euros (incluindo IFRS16, pagamentos diferidos e ações próprias). A tendência de desalavancagem continua, com o rácio da dívida líquida total sobre o EBITDA situando-se em 2,3 vezes (-0,6x vs 9M 2024).

A Prosegur Cash realizou recentemente uma emissão de obrigações no valor total de 300 milhões de euros. A colocação foi feita de forma privada para investidores profissionais e qualificados. Os fundos recebidos da emissão serão destinados a fins corporativos gerais, incluindo dotar a sociedade de flexibilidade financeira no âmbito da sua estratégia de financiamento corporativo.

A formalização desta emissão faz parte do processo de financiamento corporativo iniciado com o objetivo de garantir a continuidade e o desenvolvimento das diferentes linhas de negócio do grupo e como complemento aos canais de financiamento tradicionais que a empresa tem utilizado nos últimos anos, com o objetivo de continuar a diversificar as suas fontes de financiamento.

Além disso, a Prosegur Crypto, serviço de custódia de ativos digitais da Prosegur Cash, lançou em setembro a plataforma Prosegur Digital Gold, que permitirá aos clientes adquirir ouro tokenizado, em pequenas frações, de forma direta e simples. Cada token é garantido por ouro real custodiado pela Prosegur e verificado por auditorias periódicas. Este novo serviço permite aos utilizadores comprar ouro de forma 25% mais eficiente do que a compra física.

Com a Prosegur Digital Gold, a Prosegur Crypto dá um passo em frente, facilitando o acesso a ativos tradicionais através de soluções digitais. O projeto permite que qualquer pessoa compre ouro em pequenas frações, com total segurança e transparência.