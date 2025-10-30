Revisores da CP em greve parcial nos comboios de longo curso de 3 a 13 de novembro

O Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) enviou um pré-aviso de greve parcial nos comboios de longo curso da CP, entre 3 e 13 de novembro, denunciando incumprimento de acordo laboral e falta de condições de segurança.

Em comunicado, o SFRCI lembrou o acordo celebrado em 25 de julho de 2023 com a CP — Comboios de Portugal, que previa, entre outras matérias, a humanização das escalas de serviço dos revisores e que, segundo o sindicato, continua por cumprir na totalidade.

Adicionalmente, o sindicato denunciou “questões graves de segurança” para as quais tem alertado a empresa, “sem qualquer resposta”, como casos em que a dimensão dos comboios excede a das plataformas de embarque e desembarque nas estações e a sobrelotação de comboios, situações que “colocam em risco a segurança dos utentes e dos trabalhadores”.

“Passados dois anos e três meses (27 meses), o Conselho de Administração da CP continua a não cumprir integralmente o que foi acordado, mantendo em algumas escalas de serviço práticas que contrariam o compromisso assumido”, apontou o sindicato.

A direção do SFRCI disse ter feito “tudo”, durante aquele período de tempo, para que o acordo fosse integralmente cumprido, mas “o Conselho de Administração da CP tem reiteradamente recusado concluir o processo, em desrespeito pelos trabalhadores e pelos compromissos firmados”.

Quanto às questões de segurança, o sindicato refere denúncias dos trabalhadores operacionais sobre “diversos problemas nas carruagens utilizadas nos comboios Intercidades, resultantes de um acompanhamento oficinal deficiente e do uso excessivo do material circulante”.

“A situação é agravada pela utilização de carruagens Arco, que não são compatíveis com as carruagens Corail e EMEF, habitualmente empregues neste tipo de serviço”, detalhou.