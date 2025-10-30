Startup Portugal lança Scale Up Now com foco nos EUA

A Startup Portugal arranca com as candidaturas para o Scale Up Now, um novo programa de capacitação para a internacionalização do empreendedorismo nacional, com especial foco na entrada nos EUA. As cinco startups mais promissoras participam num programa de aceleração em São Francisco.

“O Scale Up Now não é apenas uma iniciativa de formação, mas também representa um passo estratégico para posicionar Portugal como porta de entrada para a inovação europeia no mercado dos EUA. Queremos preparar o ecossistema para pensar global desde o primeiro dia, com ferramentas práticas e ligações reais ao mercado norte-americano, caracterizado pela sua competitividade e acesso a capital”, afirma Alexandre Santos, presidente da Startup Portugal, citado em comunicado.

A decorrer entre 19 e 23 de janeiro de 2026, no Pavilhão de Portugal, em Lisboa, o programa propõe “formação prática dedicada ao mercado dos Estados Unidos, abordando temas como acesso a investimento, enquadramento legal e regulatório, cultura e estratégias de entrada e expansão para os EUA.”

Os participantes, que tanto podem ser startups como incubadoras ou investidores, terão “acesso a mentoria com especialistas internacionais, sessões de networking com fundadores e representantes de empresas portuguesas e americanas, e workshops orientados para a análise de dados de mercado e tendências de investimento nos EUA”, elenca a Startup Portugal.

“Os dois primeiros dias serão dedicados às incubadoras, investidores e empresas inovadoras portuguesas, enquanto os dois dias seguintes serão mais focados nas startups, criando objetivos e dinâmicas específicas para cada público-alvo com necessidades diferentes”, descreve.

O Scale Up Now termina com um Demo Day, onde as 12 startups “mais competitivas” apresentam os seus projetos ao júri, cinco serão selecionadas pela Plug and Play para participar num programa de aceleração em São Francisco (o GOAL) tendo acesso a a empresas americanas, para o desenvolvimento de pilotos.