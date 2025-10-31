Atualidade

5 coisas que vão marcar o dia

O INE e o Eurostat revelam como está a inflação em Portugal e na Zona Euro. Já a Direção-Geral do Orçamento vai divulgar a síntese de execução orçamental até setembro.

Esta sexta-feira, o INE e o Eurostat revelam como está a inflação em Portugal e na Zona Euro. Já a Entidade Orçamental vai divulgar a síntese de execução orçamental até setembro. A marcar o dia estão ainda os resultados do BPI e da CaixaBank e as audições ao ministro das Infraestruturas e Habitação e à ministra da Saúde a propósito do Orçamento do Estado para 2026.

INE divulga inflação de março

O Instituto Nacional de Estatística vai publicar a estimativa rápida do Índice de Preços no Consumidor para o mês de outubro. A inflação abrandou para 2,4% em setembro, tendo a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) diminuído 0,4 pontos percentuais em setembro, comparativamente ao mês anterior, para 2,4%. Para esta descida contribuiu o facto de o índice dos produtos alimentares não transformados se manter em 7%, após sete meses seguidos de aumentos. O INE divulga ainda esta segunda-feira o índice de produção industrial relativo a setembro.

E como está a inflação na Zona Euro?

O Eurostat divulga esta sexta-feira a estimativa rápida da inflação na Zona Euro de outubro. Em setembro, a inflação acelerou para 2,2%, face à taxa de 2% no mês anterior. Este indicador voltou assim oficialmente a superar o objetivo de 2% definido pelo Banco Central Europeu. Em comparação com agosto, a inflação anual desacelerou em oito Estados-membros, manteve-se estável em quatro e aumentou em quinze.

Como evoluem as contas públicas?

A Entidade Orçamental vai divulgar a síntese de execução orçamental até setembro. O Estado registou um excedente de 2.011,2 milhões de euros em agosto, uma subida de 1.487,1 milhões de euros face ao período homólogo. Esta evolução resulta de um aumento de 8% na receita superior ao de 6,1% da despesa. No entanto, o saldo das Administrações Públicas é menor quando comparado com julho deste ano.

BPI e CaixaBank apresentam resultados

Esta sexta-feira, o BPI vai apresentar os resultados dos primeiros nove meses do ano pelas 11h00. No primeiro semestre, o banco lucrou 274 milhões de euros, uma descida de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado foi pressionado pela redução das taxas de juro. Em Portugal, o lucro ascendeu a 241 milhões nos seis primeiros meses do ano, menos 10%. Também a CaixaBank vai revelar os resultados do terceiro trimestre, pelas 8h00. No primeiro semestre, o lucro líquido do banco subiu 10,3% para 2.951 milhões de euros, impulsionado pelo aumento da atividade comercial.

Audição do ministro da Habitação e da ministra da Saúde

Continuam as audições a propósito do Orçamento do Estado para 2026. Esta sexta-feira é a vez de serem ouvidos na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública o ministro das Infraestruturas e Habitação Miguel Pinto Luz, pelas 9h00, e a ministra da Saúde Ana Paula Martins, pelas 15h30. O orçamento já foi aprovado na generalidade, com os votos favoráveis do PSD e CDS, estando o debate da especialidade marcado para o período compreendido entre 20 e 27 de novembro, data prevista para a votação final global do documento.

