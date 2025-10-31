Alemanha estuda pagar à Deutsche Telekom para substituir Huawei

O Governo alemão estará a considerar a hipótese de pagar à Deutsche Telekom e a outras operadoras para que substituam nas suas redes de comunicações eletrónicas os equipamentos fabricados pela empresa chinesa Huawei. A notícia foi avançada pela Bloomberg.

A avançar, a iniciativa representaria mais dificuldades para a tecnológica que tem sido acusada na Europa e nos EUA de representar um risco de segurança. Mas seria também equacionada a uma subsidiação pública para remover equipamentos chineses das redes de telecomunicações alemãs, o que exporia o Governo a críticas.

Em cima da mesa está a possibilidade de o Estado usar fundos destinados à defesa ou infraestruturas para pagar diretamente às operadoras. Mas as conversações ainda estão em curso e ainda não é certo que esta ideia avance.

Segundo a agência, que cita fontes conhecedoras do processo, substituir os equipamentos da Huawei na Alemanha poderá custar uma soma avultada de dois mil milhões de euros. Neste mercado, as empresas de telecomunicações têm vindo a resistir a este cenário de remoção de tecnologia chinesa das redes, principalmente o 5G.

No verão passado, a Alemanha decidiu impedir as operadoras de usarem equipamentos de fornecedores chineses nas suas redes, forçando a remoção de tecnologia da Huawei da parte core do 5G até ao final de 2026, e da parte “rádio” até ao final de 2029 (onde se incluem as antenas).

Portugal foi um dos países que foi mais longe no cerco à Huawei. Em 2023, uma entidade do Estado decidiu expulsar das redes de comunicações os fornecedores que cumprissem uma série de critérios, nos quais se encaixava a Huawei. O processo de substituição de equipamentos tem vindo a decorrer, ainda que lentamente, afetando principalmente as redes da operadora Meo.