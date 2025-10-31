Angola confiante na compra de participação maioritária na diamantífera De Beers

A Anglo American, acionista principal da diamantífera De Beers, está a avaliar as propostas para vender os seus 85%, e Angola, que apresentou uma proposta, está confiante, revelou esta sexta-feira o secretário de Estado para os Recursos Minerais.

Angola submeteu, em setembro deste ano, através da Empresa Nacional de Diamantes de Angola (Endiama), diamantífera estatal, uma oferta totalmente financiada para adquirir ações no âmbito do processo de desinvestimento global da Anglo American, acionista principal da multinacional de diamantes De Beers, com 85%.

“Angola está confiante”, disse Jânio Corrêa Victor, em declarações à imprensa, à margem da apresentação do balanço da produção e comercialização diamantífera no primeiro semestre de 2025. Segundo Jânio Corrêa Victor, “é um desejo de Angola adquirir algumas ações da De Beers”, no sentido de os países africanos, que são os maiores produtores de diamantes a nível mundial, fazerem uma frente para controlo “dessa grande multinacional”.

O governante angolano realçou que além dos países africanos, com destaque para Angola, Botsuana, Namíbia e África do Sul, também são líderes na produção de diamantes a Rússia, o Canadá e a Austrália.

“A ideia do nosso Executivo é fazer com que haja uma frente de países africanos que controlem, que comprem as ações dessa grande multinacional, que é a De Beers, porque o nosso receio é que a De Beers caia em mãos especulativas e depois não dê o devido tratamento ao diamante natural”, disse o secretário de Estado para os Recursos Minerais angolano.

Jânio Corrêa Victor salientou, sem entrar em detalhes sobre as negociações, que os países africanos serão os principais beneficiários. “Seria para nós mais saudável que os quatro países constituíssem uma frente. Essa frente iria impactar grandemente no mercado de diamantes a nível mundial, esse é o nosso desejo”, vincou.

“Está a decorrer [o processo], a Anglo American, que é detentora de 85%, está neste momento a avaliar todas as solicitações e vamos aguardar, mas estamos confiantes”, expressou.

Em setembro, quando o Governo angolano anunciou o interesse em comprar ações da Anglo American manifestou a intenção de adquirir uma participação minoritária estratégica, propondo a criação de um consórcio pan-africano com outros produtores de diamantes, como o Botsuana, mas este mês, a Endiama elevou a sua proposta para a totalidade da participação da Anglo American.

Angola, que lidera em África, à frente do Botsuana, a produção de diamantes em termos de valor, almeja tornar-se o maior produtor mundial de diamantes, disse Jânio Corrêa Victor quando discursava na sessão de balanço da produção e comercialização de diamantes no primeiro semestre deste ano.

“Com muito orgulho podemos afirmar que Angola consolida-se como uma fonte atrativa de diamantes brutos de qualidade gema, o que reforça a sua posição estratégica no mercado internacional”, disse o governante angolano.