As campanhas mais (ou menos) assustadoras deste Halloween

Entre sustos e gargalhadas, as marcas apostam em campanhas de Halloween com o objetivo de chegar até junto dos consumidores e alavancar as vendas. Veja alguns exemplos internacionais.

O final de outubro já não é apenas um período marcado por abóboras e disfarces, sendo também um momento em que as marcas aproveitam o Halloween e fazem uso da criatividade para chegar até aos consumidores e tentarem aumentar as suas vendas.

Isto tendo em conta também que o consumo de bens relacionados com o Halloween tem vindo a aumentar ao longo dos anos — principalmente nos países anglófonos, com destaque para os EUA, onde o Halloween tem maior expressão — sendo que a National Retail Federation (NRF) estima que, no total, os norte-americanos gastem mais de 13,1 mil milhões de dólares no Halloween este ano, o que traduz uma subida de 1,5 mil milhões de dólares em relação ao ano passado.

O “dia mais assustador” do ano transforma-se assim num momento aproveitado pelas marcas, que usam tanto o terror como o humor para fazer rir e arrepiar os consumidores, através de storytelling cinematográfico, colaborações com o universo do terror ou humor autorreferencial. Veja algumas das campanhas mais criativas lançadas este Halloween:

“They’re Back”, da Weber Shandwick para a Fanta

“Join the Skeleton Army Evolution!”, da Uncommon Stockholm para a Supercell

“Dare to become a foster family”, da Tramway 21 para a Famille d’accueil

“Mayo Halloween”, da David São Paulo para a Heinz

“Come Out and Play”, da TMA para a Six Flags

“O Oxxo tá On!”, da Mestiça para a Oxxo

“Goodnight Phone”, da Hatch

“Halloween Essentials”, da Ingo para a Ikea

“Running Scary Fast!”, da Caviar para a Skechers

“Bole-Thru”, da Burger King e Serasa

“The Very Big Kid”, da David Miami para a Sour Patch Kids

“Vampires Have Feelings Too”, da Burger King

“Horrific & Delicious”, da M&M’S

“Ghosted Sweethearts”, da Tombras para a Sweethearts

