CMVM suspende ações da Impresa à espera de informação relevante

A Impresa, que está no centro das negociações de uma aquisição pelos italianos da Mediaforeurope, viu as ações serem suspensas esta tarde, à espera de divulgação de informação relevante.

A Impresa deverá anunciar ainda esta sexta-feira desenvolvimentos sobre as negociações da Mediaforeurope para entrar no seu capital, o que levou a CMVM a decidir a suspensão da negociação das suas ações, na bolsa de Lisboa, até à divulgação de “informação relevante”.

De acordo com a Sábado, a MFE está muito perto de concretizar a entrada no capital da Impresa, que será feito através de uma posição minoritária. A família Balsemão manterá então o controlo e o negócio não inclui um perdão direto (haircut) da dívida bancária.

A confirmar-se, o grupo fundado por Berlusconi segue o modelo levado a cabo na Alemanha. A MFE começou a investir na ProSiebenSat.1 em 2019. A Oferta Pública de Aquisição (OPA) foi lançada em março deste ano e o processo terminou em setembro. A operação tem uma avaliação implícita do grupo alemão em mais de 1,8 mil milhões de euros, tendo a oferta incluído uma parte em dinheiro e outra em ações da MFE.

A Impresa, recorde-se, está a negociar um acordo de capital com os italianos da MFE, grupo fundado em 1980 por Sílvio Berlusconi e controlado pela família, com presença internacional em mercados como Espanha, através da Telecinco. O acordo estará prestes a acontecer, depois de meses de negociações (sem sucesso) com a família Soares dos Santos, detentora do grupo Jerónimo Martins.

A entrada de novos acionistas no grupo, há muito falada no mercado perante a situação financeira que é de crescente pressão, foi admitida por Francisco Pedro Balsemão em julho, no congresso da APDC. “Não estamos fechados à entrada de entidades ou pessoas de fora. Se for uma relação win-win, não fechamos essa porta”, afirmou.

A confirmação das negociações com a MFE surgiu no final de setembro. “Face às notícias divulgadas na comunicação social, a Impresa informa que lhe foi comunicado pelo seu acionista maioritário que este se encontra a desenvolver contactos, em exclusividade, com o grupo MFE com vista à avaliação de potenciais operações societárias para a aquisição de uma participação relevante na Impresa”, referia o grupo.