Cofares reafirma o seu compromisso com Valência, com a visita de Eduardo Pastor à Casa Caridad um ano após a tempestade

Um ano após a tempestade, Eduardo Pastor, presidente da Cofares e da sua Fundação, juntamente com Juan Blanco, secretário do Conselho de Administração da Fundação Cofares e do Conselho Diretivo da Cooperativa, visitaram a Casa Caridad, uma das instituições com as quais colaboraram durante a emergência.

Durante o encontro, a fundação reafirmou o seu compromisso com as pessoas afetadas pelas inundações e destacou o valor da coordenação e do esforço conjunto. Eduardo Pastor afirmou que «quando o objetivo é ajudar, especialmente em situações de emergência como esta, é fundamental unir esforços com entidades como a Casa Caridad, que têm o conhecimento e a experiência local. Para a Fundação Cofares, foi um orgulho poder colaborar com eles pelo caráter exemplar do seu trabalho».

Na visita, os representantes da Cofares estiveram acompanhados por Elena Sánchez-Calvo, presidente da Casa Caridad; Guadalupe Ferrer, diretora-geral, e Javier Carpi, tesoureiro da entidade. A sua presidente destacou que «a Casa Caridad é um recurso transformador e um ponto de partida para a mudança, onde profissionais, voluntários, sócios e doadores tornam possível que esta seja uma nova oportunidade para pessoas sem recursos».

Durante a tempestade, a Casa Caridad ativou uma campanha de emergência para ajudar as pessoas afetadas pelas inundações, uma iniciativa graças à qual atendeu mais de 20.000 pessoas afetadas e arrecadou 5,79 milhões de euros, dos quais 97% já foram executados em ajudas diretas. A Cofares ativou um plano de contingência sem precedentes para garantir o fornecimento seguro de medicamentos e produtos de saúde aos valencianos através das farmácias, mesmo nas zonas mais afetadas. A cooperativa manteve operacionais os armazéns de Valência e Castellón, sendo a única capaz de manter 100% da sua atividade na zona.

As medidas adotadas incluíram uma verba extraordinária de 12 milhões de euros destinada às farmácias que sofreram danos materiais, o reforço da logística operacional e a ativação de sistemas alternativos de comunicação via satélite e 5G.

A Fundação Cofares colaborou com a Casa Caridad e a Cáritas Valencia, realizando contribuições financeiras, bem como doações de produtos de higiene básica e primeiros socorros para os cidadãos das zonas mais afetadas pela tempestade. Além disso, durante a sua estadia em Valência, Eduardo Pastor também encerrou as «XIII Jornadas sobre Tecnologia ao Serviço da Saúde», organizadas pela Universitat Politècnica de València.