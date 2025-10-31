Como as marcas aproveitam o Halloween para comunicar nas redes sociais

As redes sociais são o palco onde muitas marcas aproveitam o Halloween para comunicar e chegar até aos consumidores, apostando em humor, desafios, receitas ou promoções.

Podem nem todas ser de arrepiar, mas o que não falta no dia de Halloween são publicações nas redes sociais por parte das marcas que tentam aproveitar o “dia mais assustador do ano” para marcar mais alguns pontos junto dos seguidores e consumidores.

O Millennium BCP, por exemplo, aproveitou para promover o Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros e incentivar à sua visita.

A Control, que utiliza o humor como grande ferramenta de comunicação, também assinalou a data com algumas publicações alusivas ao tema, fazendo uso do tom humorístico que já é característico à marca.

A concorrente Durex, por seu lado e através de um conjunto de publicações, apostou tanto no humor, como num passatempo e na parceria com outra marca para a promoção de um giveaway.

Já a Ikea aproveitou alguns dos seus produtos para “jogar” com a luz numa clara referência a esta altura do ano.

Também o Governo foi contagiado pelo espírito do Halloween, com o ministério e a ministra do Ambiente a fazerem uma publicação conjunta em que partilharam um vídeo com elementos do ministério — incluindo a própria ministra, Maria da Graça Carvalho — mascarados no local de trabalho. “Hoje o espírito é outro pelos corredores do Ministério… 🎃 Celebramos o Dia das Bruxas com boa energia e espírito de equipa. Mas sempre a trabalhar! ⚡👻”, lê.-se na descrição da publicação.

Por sua vez, o Continente, a Bom Petisco e a Pescanova, por exemplo, optaram por partilhar receitas alusivas a este dia.

O Pingo Doce, entre outras publicações, enveredou também pelo humor, assim como o E.leclerc que mostra que “neste Halloween, toda a gente pode fazer as suas compras a preços E.Leclerc. Mesmo toda a gente”.

Foi também pelo humor que a Uber resolveu enveredar, aproveitando para promover a sua oferta de Uber One para Estudantes.

A Worten aproveitou para lançar um passatempo, onde desafiou os seguidores a comentarem o maior susto que apanharam na cozinha para se habilitarem a ganhar uma placa de indução.

Numa das suas várias publicações alusivas ao tema, a Note ensina os seguidores a fazerem um “jogo do cocas [quantos-queres] assustadoramente fofo”.

A Bertrand desafiou os clientes a “ler sem medos” neste Halloween, divulgando uma promoção em “títulos arrepiantes”, enquanto a Fnac partilhou sugestões de livros para esta altura do ano.

“Assustador é não poderes apagar um erro a meio da frase”, diz a Staples que aproveitou o Halloween para promover um novo produto.

O Oceanário de Lisboa divulgou uma semana de promoções no preço das entradas, convidando a uma visita. “Há quem diga que as criaturas mais curiosas vivem nas profundezas 👀 Venha descobri-las de perto durante a Halloweek no Oceanário de Lisboa”, descreve a marca na publicação.

Veja outras publicações das marcas alusivas ao Halloween: