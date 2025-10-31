Comparar, desligar ou tirar temperatura: como poupar na energia

Neste Dia Mundial da Poupança, conheça algumas dicas elencadas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e reunidas pelo ECO/Capital Verde, de forma a que possa poupar ao longo do ano nas contas da energia, seja ela a eletricidade, o gás ou até os combustíveis.

Comparar, comparar, comparar

Em Portugal, pode trocar, sem custos, de fornecedor de gás e de eletricidade. No caso do gás, uma vez que os preços são alterados a cada mês de outubro, esta é especialmente uma boa altura para comparar as ofertas comerciais disponíveis.

Para perceber qual o tarifário mais favorável para o seu caso, pode consultar um dos vários simuladores disponíveis na internet. A ERSE também disponibiliza um simulador, que compara as ofertas comerciais de eletricidade e de gás natural. Pode também consultar os boletins mensais sobre o mercado de gás engarrafado, nos quais pode saber quais as alternativas mais em conta para cada tipologia de botija. Se não quer fazer por si a análise, até já existem serviços que a fazem por si, com uma cadência mensal ou trimestral, para garantir que escolhe sempre a melhor oferta.

Nos detalhes (da fatura) está o ganho

Podem parecer detalhes, pequenos pormenores. Contudo, em termos de poupança, é nos detalhes que pode estar o ganho.

O preço cobrado pela eletricidade pode diminuir caso o consumidor escolha uma potência contratada menor. A potência contratada varia, geralmente, entre 3,45 kVA e 6,9 kVA, e deve ser escolhida consoante o número de aparelhos que habitualmente se ligam ao mesmo tempo (quanto mais aparelhos ligados em simultâneo, maior potência é necessária).

Deve, ainda, tentar adaptar o tarifário que escolhe à utilização que faz da energia. Se tiver tarifa bi ou tri-horária, que é possível tanto para a eletricidade como para o gás, escolha os horários de vazio para os consumos maiores de energia. Ao utilizar as máquinas no período noturno poderá poupar 20 euros por ano, no caso da máquina de lavar roupa, e 30 euros por ano, no que diz respeito à máquina de lavar loiça.

Há lâmpadas e lâmpadas

Use lâmpadas LED, de forma a poder poupar até 8 euros por lâmpada a cada ano. Verifique se a iluminação em cada divisão da casa está sobredimensionada. Desligue algumas lâmpadas.

Não deixe a poupança em stand-by

Os aparelhos em stand-by continuam a gastar energia, desligue-os totalmente. Em alternativa, use tomadas inteligentes, que desligam automaticamente vários equipamentos em vez de deixar equipamento de som, televisão ou box em modo stand-by. Com esta alteração, pode poupar energia e até 60 euros por ano, estima o regulador.

Máquinas, só se necessário e com a temperatura certa

Não baixe demais a temperatura do frigorífico e reduza o tempo de abertura da porta. Use as máquinas de lavar com a carga completa e num programa de baixa temperatura. Com o tempo quente, baixe a temperatura da água do esquentador, e desligue-o quando não necessitar do mesmo. Pode também desligar o fogão e o forno minutos antes de acabar de cozinhar, porque o calor acumulado permite terminar a tarefa sem gasto extra de energia. Evite usar a máquina de secar roupa: sempre que possível, aproveite o sol e o vento.

Eficiência, primeiro

Medidas mais estruturais, mas que podem fazer toda a diferença, são as de eficiência energética. Um bom isolamento térmico permite reduzir o aquecimento necessário para uma temperatura confortável, poupando desta forma na fatura tanto da eletricidade como do gás.

Há horas (mais) certas para abastecer

A ERSE aconselha que o depósito do combustível seja sempre enchido até à capacidade máxima, de forma a evitar várias deslocações para abastecer, diminuindo dessa forma o consumo de combustível. Além disso, quando for encher o depósito, não aperte a pistola ao máximo: pratique modos de enchimento mais lentos e poupará mais dinheiro.

Abasteça logo de manhã ou durante os períodos mais frescos. Nessas alturas do dia o combustível está “mais denso” e, como paga ao litro, comprará mais combustível a um menor preço.

Carro não é armazém

O regulador aconselha a que se evite o transporte de carga no tejadilho. Um grande caixote no tejadilho reduz a economia de combustível. Retire também objetos desnecessários do interior do seu veículo, especialmente os pesados. Poupa pelo menos 2 cêntimos por litro por cada 45 quilogramas a menos.