Infraestruturas

CP compra mais 200 comboios. Autarquias vão ter dinheiro europeu para reparar estradas

Miguel Pinto Luz diz que financiamento europeu servirá para grandes obras de reparação de estradas. Na CP, o foco da "maior compra de sempre" serão as futuras Linhas da Alta Velocidade.

O ministro das Infraestruturas e Habitação anunciou esta sexta-feira que o Governo está a negociar com o Banco Europeu de Investimento (BEI) uma linha de financiamento para as autarquias fazerem grandes obras de reparação de estradas. Miguel Pinto Luz revelou ainda que a CP vai comprar mais 200 comboios para as futuras Linhas de Alta Velocidade (LAV).

No Parlamento, Miguel Pinto Luz disse que este é mais “um esforço crescente de descentralização”. “Para esse efeito, aprovámos um decreto-lei que permite a transferência de competências da rede rodoviária nacional para a esfera dos municípios”, disse o governante, na audição parlamentar no âmbito da apreciação, na especialidade, do Orçamento do Estado para 2026.

No caso da CP – Comboios de Portugal, encontra-se em processo legislativo a compra de comboios destinados às futuras LAV. “Trata-se da maior compra de comboios de sempre no nosso país. No total, falamos de cerca de 200 novas automotoras que chegarão à CP. E continuamos atentos às necessidades da empresa, a pensar na década que se vai seguir. Temos de garantir a quantidade e a renovação do material circulante”, referiu Miguel Pinto Luz.

A aquisição destas duas centenas de automotoras acresce àquela que foi acordada há precisamente duas semanas com o consórcio Alstom/DST para 117 novos comboios, 100 dos quais fabricados em Portugal, no valor de 746 milhões de euros.

Queremos corrigir assimetrias regionais e procurar o equilíbrio de oportunidades de todos os cidadãos, morem onde morarem”, sublinhou ainda o governante com a pasta das Infraestruturas, em resposta aos deputados na Assembleia da República.

Esta quinta-feira, os Governos de Portugal e Espanha assinaram um acordo com a Comissão Europeia para permitir uma ligação em comboio entre Lisboa e Madrid até 2030, com tempo de viagem de cerca de cinco horas, e uma ligação de Alta Velocidade em aproximadamente três horas, quatro anos mais tarde.

Os dois países deixaram também a Bruxelas o compromisso de estudar uma mudança para bitola europeia, avaliando os custos e benefícios socioeconómicos e o impacto dessa migração (de ibérica para europeia) na interoperabilidade até 2027. Caso a avaliação seja favorável, vão apresentar um plano “devidamente coordenado” para avançar com a alteração da medida dos carris.

CP compra mais 200 comboios. Autarquias vão ter dinheiro europeu para reparar estradas

