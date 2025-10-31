EDP vence leilão no Brasil e investe 71 milhões em novas infraestruturas elétricas

A EDP venceu um concurso no Brasil e vai investir cerca de 441 milhões de reais (cerca de 71 milhões de euros) na construção de novas linhas e infraestruturas elétricas no estado de Goiás. “A EDP, empresa que atua em todas as áreas de negócios do setor elétrico brasileiro, arrematou o lote 5 no Leilão de Transmissão 4/2025, realizado hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)”, informou em comunicado.

A empresa explica que o projeto, no segmento de transmissão — responsável por transportar a eletricidade das centrais de produção até às redes de distribuição —, prevê a construção de 285 quilómetros de linhas e uma subestação em Goiás. A obra deverá estar concluída em quatro anos e gerar mais de 1.100 empregos e o contrato vai acrescentar uma Receita Anual Permitida (RAP) de 38,08 milhões de reais (6,1 milhões de euros) ao portefólio da EDP.

“A aquisição deste lote demonstra o compromisso da EDP com o desenvolvimento do Brasil e está totalmente alinhada à nossa estratégia de crescimento em redes, segmento fundamental para suportar a expansão das fontes renováveis, mitigar os efeitos do curtailment e reforçar a confiabilidade e a resiliência das redes”, afirmou o presidente executivo da EDP na América do Sul, João Brito Martins, citado no comunicado.

O projeto inclui duas linhas de alta tensão, com 285 quilómetros no total, e uma subestação de 230/138 kV, com 300 MVA de potência, para atender as regiões de Itapaci, Firminópolis e Matrinchã. A proposta da EDP apresentou um deságio de 49,18% — ou seja, um desconto quase de metade sobre o valor máximo definido pela Aneel.

Segundo João Brito Martins, o investimento “foi uma aposta estratégica” devido à sinergia com operações existentes em Goiás e com o lote recentemente adquirido da Celg Participações (CelgPar). A EDP sublinha que os investimentos em transmissão — um dos pilares do setor elétrico — são uma prioridade no Brasil, a par das energias renováveis e da distribuição.

Desde 2017, a empresa já investiu mais de sete mil milhões de reais (1,1 mil milhões de euros) em projetos em nove estados, totalizando 1.390 quilómetros de linhas em operação.