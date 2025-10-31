Engenheiro Pedro Arezes é o novo reitor da Universidade do Minho

O professor catedrático Pedro Arezes, da Escola de Engenharia, é o novo reitor da Universidade do Minho (UMinho) sucedendo a Rui Vieira de Castro. Candidato único a ocupar o cargo nos próximos quatro anos, foi eleito esta sexta-feira pelo Conselho Geral da instituição de ensino superior.

Nascido em 1972 em Barcelos, é licenciado em Engenharia de Produção e doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas pela UMinho, onde dá aulas desde 1995. Era até agora presidente da Escola de Engenharia, função que ocupava desde 2019, e foi diretor nacional do Programa MIT Portugal durante quase uma década.

Pedro Arezes, que toma posse a 3 de dezembro, terá como vice-reitores João Cardoso Rosas (Cultura, Inclusão e Responsabilidade Social), Cristina Dias (Educação e Organização Académica), António Salgado (Investigação e Política Científica) e Nuno Castro (Modernização Institucional).

Juntam-se a esta equipa os pró-reitores Sandra Dias Fernandes (Cooperação Internacional), Raul Fangueiro (Inovação, Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento), Carlos Videira (Participação Universitária e Ligação ao Território), Lígia Rodrigues (Pessoas, Planeamento e Qualidade) e Tiago Miranda (Sustentabilidade e Infraestruturas Físicas).

O engenheiro barcelense, que reside em Guimarães há mais de 30 anos, será o 10º reitor nos 51 anos de história da academia minhota, que soma 21 mil alunos (11% deles estrangeiros) em mais de 200 cursos nas suas 12 escolas ou institutos, espalhados por Braga (Gualtar) e Guimarães (Azurém), e diz produzir “um décimo da ciência do país”.

De acordo com o “Barómetro Inventa 2024 – Patentes Made in Portugal”, elaborado pela consultora Inventa International, a Universidade do Minho foi a instituição nacional com mais pedidos de famílias de patentes (29) no ano passado, com registos de inovações nas áreas de medicina, biotecnologia, condução autónoma, fabricação ou produção e construção.