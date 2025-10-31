Expo AgriTech 2025 encerra as suas portas com 8.149 profissionais, consolidando Málaga como epicentro da inovação agrícola

A Expo AgriTech 2025, a maior feira tecnológica para o campo, que decorreu de 28 a 30 de outubro em Málaga, encerrou ontem as suas portas, reunindo 8.149 profissionais e agricultores. Todos eles puderam descobrir as últimas novidades em maquinaria avançada e soluções digitais com as quais aumentar a rentabilidade, eficiência e qualidade das suas explorações. O evento gerou um impacto de mais de 7 milhões de euros e posicionou Málaga no epicentro da inovação agrícola na Europa.

Esta edição da Expo AgriTech 2025 foi a mais experiencial, reunindo na área de exposição 217 empresas expositoras que apresentaram 604 inovações em equipamentos de última geração, sistemas de irrigação e gestão de água mais eficientes, equipamentos de pós-colheita, agricultura de precisão, agroenergia, biofertilizantes e outras iniciativas de cultivo 4.0. Além disso, o encontro contou com diferentes zonas imersivas, como a Exploração 4.0, o Olivar 4.0 e a Estufa 4.0, onde foram mostradas as oportunidades da adoção tecnológica nos diferentes tipos de cultivo. Por sua vez, foram desenvolvidas atividades, em parceria com a La Vega Innova, incluindo um hackathon, no qual foi lançado um desafio sobre a gestão de culturas subtropicais, e uma formação sobre poda de amendoeiras com realidade virtual.

Da mesma forma, a feira acolheu o Congresso AgriTech 4.0, o maior fórum de inovação agrícola da Europa, que reuniu 412 palestrantes, líderes de empresas conhecidas como Danone, PepsiCo, COVAP, ANECOOP, ASAJA, Cerealto, Cooperativa La Palma, Deoleo, Grupo Alsur, Grupo Perichán, Terranovus, Trops, Europistachios, Grupo Palacios ou Kölla. Nos seus auditórios, os especialistas analisaram as iniciativas digitais que estão a ajudar na modernização do setor, como a IA, a robótica ou a sensórica. Também se destacou o potencial da agricultura regenerativa para melhorar a saúde do solo, as novidades do mercado de carbono e as estratégias para atrair talentos para a agricultura, a partir de vozes como as dos agroinfluencers.

DESAFIOS

O último dia da Expo AgriTech 2025, que conta com o apoio da Junta de Andaluzia, que realiza estas ações graças ao cofinanciamento da União Europeia através dos fundos europeus Feder, explorou os desafios que o setor agrícola enfrenta atualmente. A este respeito, Tomás García Azcárate, economista do CSIC, expôs a forte mudança que se prepara para a Política Agrícola Comum a partir de 2027. «Há uma diminuição do orçamento agrícola e isso deixa menos política comum e mais competências nacionais», assinalou, num panorama marcado por uma maior concorrência internacional. Para García, se a PAC for reduzida, «tornamo-nos uma Espanha vazia» e com abandono do território agrícola. O especialista salientou que às incertezas tradicionais, como o clima, os preços ou a produção, juntam-se agora as «alterações climáticas, a globalização comercial e as pragas».

Apesar de um certo descontentamento por parte do setor, García quis lançar uma mensagem otimista: «é possível ganhar dinheiro vivendo do campo, desde que se alcance uma dimensão que permita aproveitar a revolução tecnológica e reduzir custos». Além disso, pediu tempo para aplicar a transição verde e sublinhou o papel fundamental dos técnicos e profissionais que, na sua opinião, devem centrar os seus esforços mais nos resultados do que no ruído político.

O economista também enfatizou o acordo do Mercosul com a União Europeia, garantindo que é uma prioridade política. «O acordo tem âmbitos políticos, cooperativos e comerciais, com uma importante liberalização tarifária. Entre as condições está o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas, e os benefícios do tratado podem ser suspensos em caso de incumprimento do mesmo acordo». Da mesma forma, García Azcárate detalhou que «o pacto também daria acesso a matérias-primas críticas, como o lítio, e abriria o mercado das telecomunicações, finanças, transportes e salvamento marítimo». O especialista aproveitou a sua intervenção para reivindicar que «é necessário arbitrar uma comissão de acompanhamento e traçar possíveis ajudas setoriais».

IA

Entre as tecnologias mais discutidas no Congresso AgriTech 4.0, a Inteligência Artificial ocupou um lugar central devido à revolução que representou em todas as atividades económicas, sem que a agricultura fosse exceção. Sobre isso, Marcos Urarte, presidente da consultora Pharos, afirmou que «representa um dos maiores desafios para a humanidade. Já não devemos vê-la apenas como uma ferramenta, mas como uma estratégia. O seu objetivo: alcançar a singularidade, ou seja, o momento em que a IA ultrapassa a inteligência humana. Para o conseguir, é necessária a computação quântica, e já estão a surgir os primeiros computadores quânticos».

Continuando com as perspetivas para o futuro, Urarte garantiu que o campo será marcado pela escassez de recursos hídricos e naturais. «Será necessário reinventar o setor, apoiando-nos na tecnologia e em algoritmos capazes de otimizar decisões. A inteligência artificial, especialista em detetar padrões, dotará os agricultores de ferramentas para se adaptarem a estes novos desafios», concluiu.