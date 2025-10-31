Radar de preços 🛒

Inflação na Zona Euro desacelera para 2,1% em outubro, ainda acima da meta do BCE

Excluindo os preços da energia e dos alimentos não transformados, a inflação subjacente fixou-se em 2,4%, o mesmo ritmo que no mês anterior, segunda a estimativa rápida do Eurostat.

A inflação anual da Zona Euro deverá situar-se em 2,1% em outubro de 2025, abaixo dos 2,2% registados em setembro, segundo uma estimativa preliminar do Eurostat. Mas fica ainda ligeiramente acima da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE).

Excluindo os preços da energia e dos alimentos não transformados, que são os mais voláteis e temporários, a inflação subjacente fixou-se em 2,4% no espaço da moeda única, o mesmo valor que tinha sido registado no mês anterior.

O Eurostat adiantou que, analisando os principais componentes, prevê-se que os serviços registem a taxa anual mais elevada em outubro (3,4%, em comparação com 3,2% em setembro), seguidos dos produtos alimentares, álcool e tabaco (2,5%, em comparação com 3,0% em setembro), bens industriais não energéticos (0,6%, em comparação com 0,8% em setembro) e energia (-1,0%, em comparação com -0,4% em setembro).

 

(Notícia atualizada às 10h20)

