Mercado Ibérico

Jogadores do Atlético de Madrid visitam as obras da Cidade do Desporto

  • Servimedia
  • 7:20

O Atlético de Madrid visitou nesta quinta-feira as obras da futura Cidade do Desporto, localizada nas proximidades do estádio Riyadh Air Metropolitano.

Os jogadores e a equipa técnica percorreram as diferentes parcelas do projeto, acompanhados pelo presidente do clube, Enrique Cerezo; pelo diretor executivo, Miguel Ángel Gil; e pela vereadora de Turismo e do distrito de San Blas-Canillejas, Almudena Maíllo.

Durante a visita, os representantes do clube e da Câmara Municipal de Madrid verificaram que a construção avança a bom ritmo, prestando especial atenção ao Centro de Alto Rendimento, que se tornará a sede habitual dos treinos da equipa principal quando este projeto impulsionado pela entidade rojiblanca estiver concluído.

O autocarro oficial transportou a equipa principal até às diferentes zonas onde as obras estão a ser realizadas. A paragem principal foi no terreno que irá albergar o Centro de Alto Rendimento, um espaço de 65 000 metros quadrados que contará com cinco campos de treino e um miniestádio com capacidade para 6000 espetadores.

Os jogadores visitaram também os restantes terrenos desta iniciativa público-privada lançada pela Câmara Municipal de Madrid e pelo Atlético de Madrid, destinada a transformar a zona nordeste da capital com um investimento superior a 350 milhões de euros por parte do clube e que terá mais de 265 000 metros quadrados dedicados ao lazer e à prática desportiva.

A Cidade do Desporto é concebida como um novo ponto de encontro para os moradores de San Blas-Canillejas, para todos os madrilenos e também para quem visita a cidade. Também participaram da comitiva Carlos Bucero, diretor-geral de Futebol; Óscar Mayo, diretor-geral de Receitas e Operações, e Mateu Alemany, diretor de Futebol Profissional Masculino.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Jogadores do Atlético de Madrid visitam as obras da Cidade do Desporto

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.