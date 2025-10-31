Jogadores do Atlético de Madrid visitam as obras da Cidade do Desporto

Os jogadores e a equipa técnica percorreram as diferentes parcelas do projeto, acompanhados pelo presidente do clube, Enrique Cerezo; pelo diretor executivo, Miguel Ángel Gil; e pela vereadora de Turismo e do distrito de San Blas-Canillejas, Almudena Maíllo.

Durante a visita, os representantes do clube e da Câmara Municipal de Madrid verificaram que a construção avança a bom ritmo, prestando especial atenção ao Centro de Alto Rendimento, que se tornará a sede habitual dos treinos da equipa principal quando este projeto impulsionado pela entidade rojiblanca estiver concluído.

O autocarro oficial transportou a equipa principal até às diferentes zonas onde as obras estão a ser realizadas. A paragem principal foi no terreno que irá albergar o Centro de Alto Rendimento, um espaço de 65 000 metros quadrados que contará com cinco campos de treino e um miniestádio com capacidade para 6000 espetadores.

Os jogadores visitaram também os restantes terrenos desta iniciativa público-privada lançada pela Câmara Municipal de Madrid e pelo Atlético de Madrid, destinada a transformar a zona nordeste da capital com um investimento superior a 350 milhões de euros por parte do clube e que terá mais de 265 000 metros quadrados dedicados ao lazer e à prática desportiva.

A Cidade do Desporto é concebida como um novo ponto de encontro para os moradores de San Blas-Canillejas, para todos os madrilenos e também para quem visita a cidade. Também participaram da comitiva Carlos Bucero, diretor-geral de Futebol; Óscar Mayo, diretor-geral de Receitas e Operações, e Mateu Alemany, diretor de Futebol Profissional Masculino.