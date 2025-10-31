Madrid reforça a saúde no orçamento de 2026 após três anos de crescimento sustentado

A Comunidade de Madrid aprovou na quarta-feira e registou ontem na Assembleia o terceiro orçamento da legislatura, com contas para 2026 que ascendem a 30,663 mil milhões de euros, 6,8% a mais do que no exercício anterior.

O valor confirma um padrão constante nesta legislatura: a maior parte do aumento da despesa recaiu sobre serviços públicos essenciais. E, entre eles, a saúde foi o eixo central da expansão orçamental e volta a ser a principal rubrica, com 11 009,5 milhões de euros. Um crescimento que representa um aumento de 5,3% em relação a 2025 e mantém a tendência ascendente registada ao longo de toda a legislatura, com um crescimento acumulado de 12,5% desde o início do mandato, o que permitiu impulsionar e modernizar a rede de infraestruturas, ampliar os serviços de assistência e avançar na redução das listas de espera, com uma orientação para a melhoria do atendimento ao paciente.

Em 2023, após o impacto sanitário e económico da COVID, o orçamento regional ultrapassou pela primeira vez os 25 mil milhões. Desde então, a despesa social tem crescido de forma sustentada: 19,6% em 2024, 4% em 2025 e quase 7% em 2026, apesar da incerteza do contexto macroeconómico e da prorrogação das regras fiscais europeias.

Na área da saúde, a evolução foi ainda mais acentuada: de cerca de 9,8 mil milhões para mais de 11 mil milhões, com um reforço especial na Atenção Primária, que aumenta 10,4% em 2026, e na modernização hospitalar.

Uma das áreas que regista um maior crescimento é a Atenção Primária, que em 2026 disporá de 2.896,1 milhões de euros, 10,4% mais do que no exercício atual, com o objetivo de continuar a reduzir a variabilidade territorial no acesso às consultas e avançar na melhoria da atenção comunitária e preventiva.

A maior parte do orçamento da saúde continua concentrada nos hospitais, que receberão 7.228 milhões de euros em 2026, 3,8% a mais do que em 2025. Entre as ações previstas, destacam-se o avanço das obras do projeto da Cidade da Saúde, novo complexo do Hospital Gregorio Marañón, a reforma integral do Hospital de Móstoles e o desenvolvimento do futuro Hospital de Cuidados de Média e Longa Duração da Sierra Norte. Também está incluída a continuidade da transformação do Hospital Enfermera Isabel Zendal.

No âmbito dos programas de assistência, as contas mantêm o impulso das iniciativas iniciadas durante a legislatura, como o programa Saúde Mulher e Senior Plus, ambos orientados para melhorar a assistência a grupos com necessidades específicas por idade ou tipo de patologia. Da mesma forma, o orçamento consolida a criação daquela que será a primeira residência do mundo especializada em pacientes com esclerose lateral amiotrófica (ELA), que oferecerá cuidados avançados e acompanhamento contínuo.

Os avanços dos investidores da Comunidade de Madrid nesta legislatura permitiram, entre outros avanços, aumentar a atividade cirúrgica e reduzir os tempos de espera. Madrid encerrou 2024 com 48 dias de atraso médio para uma operação programada, destacando-se a Fundação Jiménez Díaz com uma espera média inferior a 21 dias em 2024, contra uma média nacional que ultrapassa os quatro meses, e a tendência para 2025 continua em queda, com reduções mensais na lista de espera estrutural e um aumento da atividade cirúrgica, favorecido pelo reforço de recursos e pela otimização de turnos e agendas.

Além da área cirúrgica, a Administração autonómica também se destaca nas melhorias em áreas como o diagnóstico por meio de exames complementares e a acessibilidade a consultas com especialistas, embora esses indicadores continuem sujeitos à pressão do crescimento demográfico e do aumento da procura por serviços de saúde. Nesse sentido, o desafio para o próximo exercício consistirá em manter a redução dos tempos de espera e, ao mesmo tempo, concluir os projetos em andamento.

O orçamento de 2026 inicia agora o seu processo parlamentar, que será concluído nas próximas semanas. Se for aprovado nos termos apresentados, Madrid encerrará a legislatura com três orçamentos aprovados e uma linha de crescimento sustentado da despesa social, em particular na área da saúde. A evolução destas contas e o seu impacto nos resultados assistenciais permanecerão como um dos principais elementos de balanço do ciclo político que chegará ao fim antes das eleições de 2027.