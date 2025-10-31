Mais de metade das moedas a circular em Portugal em 2024 tinham face estrangeira

O peso da moeda de face estrangeira em circulação em Portugal atingiu em 2024 os 75% nas denominações de 10 cêntimos a dois euros e os 54% nas de um a cinco cêntimos, informou esta sexta-feira o Banco de Portugal (BdP).

Segundo a edição anual do “Boletim Notas e Moedas” do BdP, “o peso da moeda de face estrangeira tem crescido regularmente desde 2004”, provavelmente devido, em grande parte, “ao aumento, para níveis recorde, do número de turistas e dormidas no país”. Tendo por base uma amostra de 19.200 moedas entregues pelo público nas tesourarias do banco central em Lisboa, Porto, Évora e Viseu, o BdP apurou que as de face estrangeira representam 75% das denominações de 10 cêntimos a dois euros.

Entre estas, destacavam-se as moedas espanholas, alemãs e francesas, com pesos de 23%, 15% e 13%, precisamente os países da área do euro com maior peso no total de turistas que visitam Portugal. Nas denominações de um, dois e cinco cêntimos, a moeda de face estrangeira também predominava, com uma importância de 54%.

De acordo com o BdP, “este peso pode ser justificado, em parte, pelos seis acordos de troca de moeda que foram realizados, entre 2017 e 2024, com a Irlanda, Eslováquia e Bélgica”, no âmbito dos quais foram recebidas 275 milhões de moedas de um cêntimo e 302 milhões de moedas de dois cêntimos.

Segundo refere, todas as moedas recebidas foram colocadas, entretanto, em circulação, com exceção das moedas de dois cêntimos recebidas em 2023 e 2024. Nestas baixas denominações, a moeda espanhola liderava (13%), seguida da moeda irlandesa (9%) e da francesa (8%). Desde 2004 que o BdP realiza estudos sobre o efeito da migração na moeda corrente a circular em Portugal.