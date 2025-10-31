“Nos próximos meses teremos a situação normalizada” no aeroporto de Lisboa

O Governo prevê que o caos no Aeroporto Humberto Delgado estará normalizado nos próximos meses e admite que as longas filas de passageiros à chegada a Lisboa estão a criar um “problema reputacional” para o país.

“As coisas estão, paulatinamente, a normalizar. Acreditamos que nos próximos meses teremos a situação normalizada e em velocidade de cruzeiro”, afirmou esta sexta-feira o ministro das Infraestruturas e Habitação, em audição parlamentar.

Miguel Pinto Luz reconhece que a situação caótica no aeroporto de Lisboa significa “um problema reputacional para Portugal”. “Traz prejuízos económicos. Estamos a endereçar o problema de frente“, referiu o ministro, acrescentando que é preciso mais profissionais no terreno, mas é necessário “garantir que os profissionais da polícia têm condições dignas”.

O Executivo criou esta semana, por despacho, uma equipa especial permanente para gerir os fluxos de passageiros no controlo de fronteiras dos aeroportos de Lisboa e Faro, para responder aos “constrangimentos significativos” na gestão das filas de passageiros nas áreas de partidas e chegadas.

A task force terá de monitorizar, “em tempo real”, os tempos de espera e pontos críticos de congestionamento no Humberto Delgado, e prever e analisar de forma contínua os padrões de fluxos de passageiros e possíveis constrangimentos operacionais numa base diária. Em períodos de pressão na fronteira, terá de “ativar planos de contingência e reforço de meios”.

A “equipa especial” a cargo da gestão do fluxo de passageiros no controlo de fronteiras e redução dos tempos de espera já está a trabalhar no aeroporto, numa sala disponibilizada pela ANA, como avançou o ECO. A concessionária aplaudiu a medida.