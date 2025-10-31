Presidente alemão visita pela primeira vez Angola num périplo por África

O Presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, visita Angola, a 4 de novembro, naquela que será a primeira visita oficial de um chefe de Estado alemão ao país lusófono, segundo noticiado esta sexta-feira pelos órgãos de comunicação social alemães.

A viagem, que visa aprofundar as parcerias económicas, ocorre num momento em que Berlim procura estreitar laços no continente africano e reduzir dependências de outras potências e na véspera da celebração dos 50 anos de independência de Angola, país que procura diversificar uma economia ainda muito dependente do petróleo.

Segundo Khadi Camara, da Associação Alemã de Negócios com África, Berlim vê Angola como um parceiro com grande margem de crescimento. “O Governo angolano tem impulsionado a diversificação económica”, declarou Khadi Camara, acrescentando que Berlim olha para o país lusófono como um parceiro com grande margem de crescimento.

As empresas alemãs estão muito ativas no setor do hidrogénio e estão a ser instaladas grandes centrais hidroelétricas em Angola. Steinmeier vai reunir-se, em Luanda, capital de Angola, com o seu homólogo João Lourenço, que atualmente assume a presidência rotativa da União Africana (UA) e que desempenhou um papel de mediador no conflito entre a vizinha República Democrática do Congo (RDCongo) e o Ruanda, através do “Processo de Luanda”, mediação que abandonou em março deste ano.

O encontro deverá abordar tanto a cooperação económica como temas regionais e diplomáticos. Outro ponto alto da visita será a discussão sobre a adesão de Angola ao Compact with Africa (CwA). “Se a Alemanha reforçasse a sua presença em Angola, como fazem outros países, o potencial seria enorme. Angola é candidata à próxima ronda do Compact with Africa e tem manifestado interesse em participar”, afirmou Camara.

A adesão poderia abrir portas a novos financiamentos e garantias de crédito para projetos de energia, transporte e formação profissional, apoiados pelo Banco Mundial e pela União Europeia. No programa da visita, está ainda prevista uma deslocação ao Huambo, onde o Presidente alemão vai inteirar-se sobre o Corredor do Lobito, linha ferroviária que liga o Atlântico às minas de cobre e aos minerais estratégicos da RDCongo e da Zâmbia.

O périplo do Presidente alemão vai passar antes pelo Gana, onde chega no domingo. O Gana e a Alemanha são países parceiros da iniciativa CwA, criada sob a presidência alemã do G20 em 2017 com o objetivo de gerar investimentos para o crescimento económico sustentável em países africanos orientados para as reformas.

A Alemanha e a União Europeia apoiam o Gana a posicionar-se como centro da África Ocidental para a produção de vacinas e medicamentos, gerando mais empregos e melhoria na assistência médica. A Alemanha procura afirmar-se como um parceiro económico e político de confiança em África, num contexto em que potências como a China, Índia e a Rússia têm vindo a ganhar terreno. O foco alemão é em investimentos sustentáveis, energias limpas e formação de mão-de-obra qualificada.