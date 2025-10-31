Pressionado pelo papel, lucro da Semapa cai 34% até setembro. Cimento equilibra contas

Os lucros da Semapa SEM 1,23% caíram 33,6% para 120,5 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, informou a holding da família Queiroz Pereira em comunicado enviado esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A pressionar os números esteve novamente a quebra do negócio da pasta e papel.

Entre janeiro e setembro, o volume de negócios consolidado estabilizou nos 2.147 milhões de euros (+0,5% vs. período homólogo de 2024), com a Navigator a valer quase 70% e a Secil (cimento e outros materiais de construção) a reforçar o peso para 26,3%. Três quartos do valor total (75,5%) foram obtidos em exportações e vendas no exterior.

As receitas da antiga Portucel/Soporcel encolheram 5,1% por causa da queda dos preços na pasta e papel, mas acabaram por ser compensadas pela progressão em todas as geografias em que opera a Secil (7,2%) e pelos outros negócios mais pequenos: mais do que duplicaram (123,4%) este indicador com a ajuda da incorporação da Barna e da consolidação da Imedexa desde agosto.

Ainda na comparação homóloga, o EBITDA totalizou 451,5 milhões de euros (-17%), impactado pela performance inferior da papeleira (-30,4%), que a holding diz “manter o foco na redução de custos variáveis” – e só parcialmente equilibrada pela cimenteira (+18,4%) e pelos outros negócios (+188,8%).

Desempenho das unidades de negócio do grupo Semapa

A 30 de setembro, a dívida líquida remunerada consolidada batia nos 1.336,7 milhões de euros, isto é, 245 milhões de euros acima do valor contabilizado no fecho de 2024. Porém, a Semapa assinala que esta performance “demonstra a forte capacidade de geração de caixa do grupo, tendo em conta o investimento de 413 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano e a distribuição de dividendos da Semapa em junho de 2025 e da Navigator em janeiro e julho de 2025”.

No comunicado aos investidores, o grupo que reconduziu Ricardo Pires na liderança até 2027 sublinha a fatia de 189 milhões de euros canalizada para a compra de participações financeiras em novos negócios. O destaque vai para a aquisição da Imedexa, fabricante de estruturas metálicas para infraestruturas de transmissão e distribuição de eletricidade, naquele que foi o primeiro investimento direto estrangeiro da Semapa.

Logo no arranque do ano, o grupo já tinha ficado com a também espanhola Barna, que expandiu para uma nova geografia e para o segmento do rendering de peixe, as atividades da empresa dedicada ao negócio da reciclagem alimentar (ETSA), que a 19 de setembro inaugurou uma nova unidade fabril em Coruche para produzir “uma gama de produtos substancialmente mais premium do que a atual”.

Já a Triangle’s, que tinha comprado em junho de 2023, prosseguiu na fábrica de Águeda o projeto para aumentar a capacidade de produção automatizada de quadros para bicicletas elétricas.

No que toca ao investimento em ativos fixos, que até setembro ascendeu a 223 milhões de euros, salienta o montante aplicado pela Navigator em “matérias ambientais ou de cariz sustentável criadoras de valor” (97 dos 159,6 milhões) e os quase 50 milhões de euros investidos pela Secil na fábrica da Maceira (ProFuture), visando aumentar a eficiência energética nas operações de cimento em Portugal.