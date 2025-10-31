Pressionado pelo papel, lucro da Semapa cai 34% até setembro. Cimento equilibra contas
Quebra no negócio da Navigator penaliza os resultados da holding da família Queiroz Pereira, que nos últimos nove meses investiu 413 milhões de euros, dos quais 189 milhões em novos negócios.
Os lucros da Semapa SEM 1,23% caíram 33,6% para 120,5 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, informou a holding da família Queiroz Pereira em comunicado enviado esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A pressionar os números esteve novamente a quebra do negócio da pasta e papel.
Entre janeiro e setembro, o volume de negócios consolidado estabilizou nos 2.147 milhões de euros (+0,5% vs. período homólogo de 2024), com a Navigator a valer quase 70% e a Secil (cimento e outros materiais de construção) a reforçar o peso para 26,3%. Três quartos do valor total (75,5%) foram obtidos em exportações e vendas no exterior.
As receitas da antiga Portucel/Soporcel encolheram 5,1% por causa da queda dos preços na pasta e papel, mas acabaram por ser compensadas pela progressão em todas as geografias em que opera a Secil (7,2%) e pelos outros negócios mais pequenos: mais do que duplicaram (123,4%) este indicador com a ajuda da incorporação da Barna e da consolidação da Imedexa desde agosto.
Ainda na comparação homóloga, o EBITDA totalizou 451,5 milhões de euros (-17%), impactado pela performance inferior da papeleira (-30,4%), que a holding diz “manter o foco na redução de custos variáveis” – e só parcialmente equilibrada pela cimenteira (+18,4%) e pelos outros negócios (+188,8%).
Desempenho das unidades de negócio do grupo Semapa
A 30 de setembro, a dívida líquida remunerada consolidada batia nos 1.336,7 milhões de euros, isto é, 245 milhões de euros acima do valor contabilizado no fecho de 2024. Porém, a Semapa assinala que esta performance “demonstra a forte capacidade de geração de caixa do grupo, tendo em conta o investimento de 413 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano e a distribuição de dividendos da Semapa em junho de 2025 e da Navigator em janeiro e julho de 2025”.
No comunicado aos investidores, o grupo que reconduziu Ricardo Pires na liderança até 2027 sublinha a fatia de 189 milhões de euros canalizada para a compra de participações financeiras em novos negócios. O destaque vai para a aquisição da Imedexa, fabricante de estruturas metálicas para infraestruturas de transmissão e distribuição de eletricidade, naquele que foi o primeiro investimento direto estrangeiro da Semapa.
Logo no arranque do ano, o grupo já tinha ficado com a também espanhola Barna, que expandiu para uma nova geografia e para o segmento do rendering de peixe, as atividades da empresa dedicada ao negócio da reciclagem alimentar (ETSA), que a 19 de setembro inaugurou uma nova unidade fabril em Coruche para produzir “uma gama de produtos substancialmente mais premium do que a atual”.
Já a Triangle’s, que tinha comprado em junho de 2023, prosseguiu na fábrica de Águeda o projeto para aumentar a capacidade de produção automatizada de quadros para bicicletas elétricas.
No que toca ao investimento em ativos fixos, que até setembro ascendeu a 223 milhões de euros, salienta o montante aplicado pela Navigator em “matérias ambientais ou de cariz sustentável criadoras de valor” (97 dos 159,6 milhões) e os quase 50 milhões de euros investidos pela Secil na fábrica da Maceira (ProFuture), visando aumentar a eficiência energética nas operações de cimento em Portugal.
