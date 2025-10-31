Prestação da casa volta a subir nos contratos com Euribor a 3 meses
Famílias com contratos de crédito da casa indexados à Euribor a 6 e 12 meses ainda vão sentir um alívio na prestação em novembro, mas também podem preparar-se para um aumento dos encargos no futuro.
A prestação da casa vai voltar a subir nos contratos de crédito à habitação indexados à Euribor a 3 meses e cujas condições vão revistas no próximo mês. Já tinha acontecido em outubro (pela primeira vez em quase dois anos) e voltará a acontecer em novembro.
O agravamento da prestação da casa não será expressivo, mas confirma a viragem de um ciclo em que as famílias beneficiaram de alívios consecutivos nos encargos com o empréstimo da casa – depois de um forte aperto por conta da escalada das taxas de juro.
Para um crédito à habitação de 150 mil euros a 30 anos, indexado à Euribor a 3 meses e com um spread de 1%, a prestação da casa registará uma subida de 3,89 euros (+0,62%), passando de 631,27 euros para 635,16 euros, de acordo com os cálculos do ECO.
Esta evolução tem por base a média mensal da Euribor a 3 meses, que representa mais de um quarto do stock dos contratos em Portugal. Em outubro, ao que tudo indica, essa taxa que serve de base para o cálculo da prestação da casa voltará a subir – o que, confirmar-se, acontecerá pelo quarto mês seguido.
Euribor despontam
Fonte: Refinitiv
Contratos com Euribor a 6 e 12 meses ainda caem
Também as médias mensais da Euribor a 6 e 12 meses vão subir em outubro (em relação a setembro). Ainda assim, os contratos que estão indexados a estes dois prazos ainda vão ter reduções na prestação.
Usando o mesmo exemplo de um empréstimo de 150 mil euros a 30 anos e com um spread de 1%, as contas para novembro são as seguintes:
- Euribor a seis meses: a prestação que vai pagar nos próximos seis meses rondará os 640,96 euros, uma descida de 7,9 euros (-1,2%) em relação à prestação que pagava desde maio;
- Euribor a 12 meses: a prestação que vai pagar nos próximos 12 meses irá cair para 647,63 euros, menos 42 euros (-6,1%) face à prestação que pagou no último ano.
É uma boa notícia, mas, tendo em conta a trajetória das taxas nos últimos meses e o que se perspetiva para os próximos meses, as famílias com contratos de empréstimo da casa associados a estas taxas devem preparar-se para começarem a pagar mais ao banco. Isso pode já acontecer em dezembro para os empréstimos com Euribor a 6 meses.
Esta quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) deixou as taxas diretoras na Zona Euro inalteradas, numa decisão que confirma a cautela da autoridade monetária perante um cenário económico muito incerto, como fez questão de sublinhar a presidente Christine Lagarde em conferência de imprensa. “Alguns dos riscos negativos para o crescimento diminuíram, mas não se pode dizer o mesmo em relação à inflação”, avisou.
A reunião do conselho de governadores do BCE teve um estreante: Álvaro Santos Pereira. O governador do Banco de Portugal já afirmou que espera que as taxas de juro estabilizem nos atuais níveis “durante algum tempo”.
Para o ajudar a calcular a prestação do seu crédito à habitação, o ECO preparou um simulador. Faça as contas para o seu caso e, se o seu contrato for revisto agora, saiba quanto irá pagar a menos.
Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para ver o simulador.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Prestação da casa volta a subir nos contratos com Euribor a 3 meses
{{ noCommentsLabel }}