Prestação da casa volta a subir nos contratos com Euribor a 3 meses

A prestação da casa vai voltar a subir nos contratos de crédito à habitação indexados à Euribor a 3 meses e cujas condições vão revistas no próximo mês. Já tinha acontecido em outubro (pela primeira vez em quase dois anos) e voltará a acontecer em novembro.

O agravamento da prestação da casa não será expressivo, mas confirma a viragem de um ciclo em que as famílias beneficiaram de alívios consecutivos nos encargos com o empréstimo da casa – depois de um forte aperto por conta da escalada das taxas de juro.

Para um crédito à habitação de 150 mil euros a 30 anos, indexado à Euribor a 3 meses e com um spread de 1%, a prestação da casa registará uma subida de 3,89 euros (+0,62%), passando de 631,27 euros para 635,16 euros, de acordo com os cálculos do ECO.

Esta evolução tem por base a média mensal da Euribor a 3 meses, que representa mais de um quarto do stock dos contratos em Portugal. Em outubro, ao que tudo indica, essa taxa que serve de base para o cálculo da prestação da casa voltará a subir – o que, confirmar-se, acontecerá pelo quarto mês seguido.

Euribor despontam

Fonte: Refinitiv

Contratos com Euribor a 6 e 12 meses ainda caem

Também as médias mensais da Euribor a 6 e 12 meses vão subir em outubro (em relação a setembro). Ainda assim, os contratos que estão indexados a estes dois prazos ainda vão ter reduções na prestação.

Usando o mesmo exemplo de um empréstimo de 150 mil euros a 30 anos e com um spread de 1%, as contas para novembro são as seguintes:

Euribor a seis meses: a prestação que vai pagar nos próximos seis meses rondará os 640,96 euros, uma descida de 7,9 euros (-1,2%) em relação à prestação que pagava desde maio;

a prestação que vai pagar nos próximos seis meses rondará os 640,96 euros, uma descida de 7,9 euros (-1,2%) em relação à prestação que pagava desde maio; Euribor a 12 meses: a prestação que vai pagar nos próximos 12 meses irá cair para 647,63 euros, menos 42 euros (-6,1%) face à prestação que pagou no último ano.

É uma boa notícia, mas, tendo em conta a trajetória das taxas nos últimos meses e o que se perspetiva para os próximos meses, as famílias com contratos de empréstimo da casa associados a estas taxas devem preparar-se para começarem a pagar mais ao banco. Isso pode já acontecer em dezembro para os empréstimos com Euribor a 6 meses.

Esta quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) deixou as taxas diretoras na Zona Euro inalteradas, numa decisão que confirma a cautela da autoridade monetária perante um cenário económico muito incerto, como fez questão de sublinhar a presidente Christine Lagarde em conferência de imprensa. “Alguns dos riscos negativos para o crescimento diminuíram, mas não se pode dizer o mesmo em relação à inflação”, avisou.

A reunião do conselho de governadores do BCE teve um estreante: Álvaro Santos Pereira. O governador do Banco de Portugal já afirmou que espera que as taxas de juro estabilizem nos atuais níveis “durante algum tempo”.

Para o ajudar a calcular a prestação do seu crédito à habitação, o ECO preparou um simulador. Faça as contas para o seu caso e, se o seu contrato for revisto agora, saiba quanto irá pagar a menos.

Tenho um crédito à habitação no valor de euros, contratualizado por um prazo de anos, indexado à Euribor a 12 meses (que há um ano estava nos % ), com um spread de % . A prestação da casa que pago atualmente é de 308 euros, mas caso a Euribor a 12 meses passe para % , a prestação passa para 432 euros. (Mude os campos sublinhados para descobrir os números mais próximos da sua previsão.)

Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para ver o simulador.