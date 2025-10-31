Projeto piloto da travessia fluvial Porto-Gaia termina com quase 26 mil passageiros

O projeto-piloto da travessia fluvial entre a Afurada, em Vila Nova de Gaia, e o Cais do Ouro, no Porto, terminou com 25.873 passageiros transportados, uma média diária superior a 212, segundo os dados oficiais da Transportes Metropolitanos do Porto (TMP).

Ainda que a a travessia tenha começado a 27 de junho, a TMP contabiliza o período desde 1 de julho a 26 de outubro e no total foram transportados 25.873 passageiros, dos quais 6.739 em julho, 9.270 em agosto, 5.840 em setembro e 4.024 em outubro.

Em média, em causa estão pelo menos 212 passageiros por dia, quer se contabilize o período desde 1 de julho (neste caso, a média aproxima-se dos 220) ou 27 de junho.

Segundo as estatísticas da TMP, a maioria das viagens (19.756) foram realizadas por motivo de lazer, seguido de outras razões (5.438) e deslocações para o trabalho ou escola (679).

Os dias em que se registou maior afluência foram o sábado (4.312, 16,67% do total) e o domingo (4.249, 16,42%), seguidos de quinta-feira (3.717, 14,37%), sexta-feira (3.648, 14,10%), terça-feira (3.402, 13,15%), quarta-feira (3.338, 12,90%) e segunda-feira (3.207, 12,40%).

A ligação fluvial representou um investimento de 160 mil euros, com frequências de hora a hora, em cada sentido, e foi feita com uma embarcação com capacidade para 20 pessoas.

Os passageiros podiam utilizar o Andante mas também comprar um título a bordo com o custo de 2,25 euros.

A iniciativa teve como objetivo testar a viabilidade da ligação e avaliar o interesse do público por esta nova opção de transporte entre Porto e Gaia.

A empresa de transportes revelou que, com o fim da fase experimental, vai agora elaborar um relatório de avaliação técnico-financeira e operacional para apresentar aos novos executivos municipais do Porto e de Vila Nova de Gaia.

“O documento servirá de base para uma decisão conjunta sobre a viabilidade económico-financeira e o futuro da travessia fluvial”, considerou, em comunicado.

A travessia original entre o Cais do Ouro e a Afurada, efetuada pela embarcação Flor do Gás, foi suspensa em 2020, mas a travessia foi retomada no verão de 2022, em regime excecional, durante as festas de São Pedro e o Festival Marés Vivas.