Prosegur aumenta em 47% o resultado líquido, até 96 milhões, nos primeiros nove meses e eleva em 2,5% as suas vendas

A Prosegur obteve um sólido desempenho financeiro, alcançando um resultado líquido, de janeiro a setembro, de 96 milhões de euros, o que representa um aumento de 47,2% em relação aos primeiros nove meses do exercício anterior. Por sua vez, o faturamento neste período cresceu 2,5% em relação a 2024, atingindo um total de vendas de 3.672 milhões de euros.

Segundo informou a empresa nesta sexta-feira, a melhoria do resultado líquido deve-se ao aumento da rentabilidade (o Ebita aumenta 9% YoY e atinge 258 milhões de euros) e à gestão eficiente dos resultados financeiros e impostos.

Na repartição das vendas por região, a América Latina atingiu neste período um volume de negócios de 1.719 milhões de euros, 2,1% menos em relação ao mesmo período do ano anterior, devido ao impacto cambial dos mercados latino-americanos. A Europa, por sua vez, registou um crescimento de 4,9%, atingindo 1.503 milhões de euros, enquanto que, no resto do mundo (RoW), as vendas totalizaram 450 milhões de euros, registando um crescimento de 13,8%.

A dívida financeira líquida atingiu 1.292 milhões de euros e o nível de alavancagem mantém-se numa relação dívida financeira líquida sobre EBITDA de 2,3 vezes, apesar da sazonalidade. O fluxo de caixa operacional ascende a 147 milhões de euros, isolando um efeito por deslizamento de cobranças (+14 milhões de euros) monetizadas na primeira semana de outubro e um plano de eficiências extraordinárias (12 milhões de euros) do negócio de Cash, que se converterá em melhoria de margem no futuro.

LINHAS DE NEGÓCIO

A Prosegur Security destacou-se neste período pelo seu desempenho financeiro completo, reportando vendas no valor total de 1935 milhões de euros, o que representa um aumento de 5,6% em relação ao mesmo período do ano anterior e um crescimento orgânico de 13,1% (YoY).

Em termos de rentabilidade, continua a tendência de aumento, com um incremento de 17,5% (YoY) e uma melhoria das margens impulsionada pelo crescimento com boa margem bruta.

A Prosegur Cash registou vendas de 1,488 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, 2,3% menos do que no mesmo período do ano anterior, devido ao impacto cambial dos mercados latino-americanos. Por sua vez, o crescimento orgânico aumentou 6,9%, liderado pela região APAC. Em termos de rentabilidade, a margem EBITA manteve-se estável em 11,8% (YoY), isolando o plano de eficiências extraordinárias que tem como objetivo buscar melhorias operacionais e eficiências futuras.

As iniciativas Cash Today e Forex impulsionaram um crescimento notável nos Produtos de Transformação, atingindo vendas de 522 milhões de euros, o que representa um aumento de 6,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, com uma penetração de 35,1% nas vendas totais.

A atividade de alarmes da Prosegur registou um sólido crescimento na sua base de clientes. A empresa ultrapassou a marca de um milhão de clientes (436 000 pertencem à Prosegur Alarms e 600 000 à Movistar Prosegur Alarmas), o que representa um aumento de 10,4% em relação aos primeiros nove meses do exercício anterior.

Além disso, observaram-se em ambos os negócios melhorias significativas nas quotas mensais recorrentes (ARPU), com um crescimento de 8,1% na Prosegur Alarms e de 2% na Movistar Prosegur Alarmas (MPA).

No que diz respeito ao fluxo de caixa recorrente, o negócio registou uma melhoria de 21% (YoY), atingindo 81 milhões de euros para reinvestir no crescimento.

OUTROS DADOS

Durante este período, a Prosegur Cash concluiu a emissão de obrigações no valor total de 300 milhões de euros. A formalização desta emissão faz parte do processo de financiamento corporativo iniciado com o objetivo de garantir a continuidade e o desenvolvimento das diferentes linhas de negócio do grupo e como complemento aos canais de financiamento tradicionais que a empresa tem utilizado nos últimos anos, com o objetivo de continuar a diversificar as suas fontes de financiamento.

A Prosegur foi reconhecida pelo segundo ano consecutivo no ranking World’s Best Companies 2025 da revista «TIME», que a coloca entre as 1000 melhores empresas do mundo. Por outro lado, também foi incluída no top 50 como uma das 100 melhores empresas para se trabalhar em Espanha, de acordo com o ranking elaborado pela “Actualidad Económica”, pertencente ao grupo Unidad Editorial.